САЩ с важно решение за лиценза на "Лукойл" в България

Съединените щати удължиха до 24 април 2027 г. разрешението за извършване на определени трансакции с българските дружества на руската петролна компания „Лукойл“. Решението е обявено от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското Министерство на финансите. Новият общ лиценз № 130B позволява продължаването на определени операции, свързани с рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции и дружествата за доставка на авиационно и корабно гориво. Той заменя предишното разрешение, издадено през април, чийто срок изтича в петък.

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Американските власти са издали и друг общ лиценз – № 128D, който разрешава определени трансакции с бензиностанции на „Лукойл“ извън територията на Русия. Удължаването на разрешенията обаче не означава отмяна на санкциите срещу руския петролен гигант. Ограниченията остават в сила за трансакции с други санкционирани лица и дейности, които не попадат в обхвата на изключенията.

Санкциите на Вашингтон

Вашингтон наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. След въвеждането им „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде международните си активи. Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават опитите за намиране на купувачи.

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Първото специално разрешение за българските дружества беше издадено през ноември 2025 г. Това се случи, след като държавата назначи бившия директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски управител на бизнеса на „Лукойл“ в България. През същия месец Народното събрание прие законодателни промени, позволяващи продажбата на активите под особеното управление и без съгласието на руския собственик. В края на февруари швейцарската компания „Литаско“ (Litasco), която е пряк собственик на българските дружества и е изцяло притежавана от „Лукойл“, предупреди България за възможно арбитражно производство.

Бъдещето на компанията майка

Междувременно бъдещето на международния бизнес на „Лукойл“ остава неясно. Американската инвестиционна компания „Карлайл Груп“ (Carlyle Group) вече не води активни преговори за придобиването на активите, съобщава Блумбърг, позовавайки се на позиция на дружеството.

Споразумението, постигнато в началото на годината, е изтекло през лятото. Според годишния отчет на „Лукойл Интернешънъл“ американските власти не са одобрили договорената през януари сделка, а срокът ѝ е изтекъл в края на юли.

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Преди това руският петролен концерн беше договорил продажбата на международния си бизнес на търговеца на енергийни суровини „Гънвър Груп“ (Gunvor Group), впоследствие преименуван на „Сенталион Груп“ (Centalion Group), но и тази сделка се провали.

Според публикация на „Ню Йорк Таймс“ нова инвеститорска група, оглавявана от американския милиардер Тод Боули, води преговори за придобиване на дял от чуждестранните активи на „Лукойл“. Изданието посочва, че по-голямата част от собствеността може да премине към инвеститори от Близкия изток, включително структури, свързани с управляващото семейство в Абу Даби, както и двама братя милиардери от Катар.

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Според информацията катарските инвеститори са бизнес партньори на Джаред Къшнър – зет на американския президент Доналд Тръмп. Международните активи на „Лукойл“ включват дялове в европейски рафинерии, участия в петролни находища в Ирак и Казахстан, както и мрежа от бензиностанции в редица държави. Американското Министерство на финансите не е предоставило незабавен коментар пред Блумбърг относно развитието на преговорите за продажбата.