Турската компания Kıraç Galvaniz обяви на 26 ноември, че заедно с консорциум, който е създала в България, е сключила договор за пътна безопасност на стойност 32 125 000 евро (без ДДС). Компанията, която развива дейност в металния и строителния сектор, съобщи, че договорът обхваща услуги по поддръжка и ремонт на системи за пътна безопасност (т.е. ограничителни системи - мантинели) в Северозападна и Югозападна България. Срокът на договора е една година, като се очаква бизнес отношенията да започнат на 1 декември 2026 г., става ясно от официално борсово съобщение.

Компанията заяви, че очаква този договор да допринесе положително за оборота ѝ. В изявлението на Kıraç Galvaniz се отбелязва също, че процесът на оценка на още две оферти, подадени в България по обществени поръчки, все още продължава.

Турската фирма подчерта, че проектът представлява значителна възможност за разширяване на дейността ѝ на международните пазари, за укрепване на оперативното ѝ присъствие в чужбина и за подкрепа на целите ѝ за устойчиво развитие.

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Съобщението е публикувано на 26 ноември 2026 г. в турската платформа за публично разкриване на информация (KAP) с цел информиране на инвеститорите на Истанбулската фондова борса. В подобни уведомления компаниите посочват финансовите параметри и срока, без да разкриват търговските си партньори в създаденото обединение.

Снимка: БГНЕС

Силен отзвук

Няма публикувана официална информация за българския партньор в договора на Kıraç Galvaniz. Договорът предизвика обществен отзвук у нас, като от Института за пътна безопасност отправиха официални въпроси към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД относно това кой е възложителят на поръчката и как е сключен договорът.

При проверка на обявените и сключени договори на АПИ няма вписан директен договор с консорциум с участието на турската Kıraç Galvaniz. Actualno.com изпрати въпроси до МРРБ и АПИ.

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През юли 2026 г. АПИ прекрати голямата обществена поръчка за ограничителни системи по републиканските пътища. Тогава ръководството на агенцията обяви, че доставката на мантинели ще бъде включена в новите договори за текущо поддържане на пътищата.

Kıraç Galvaniz е участвала и продължава да участва в редица големи договори за мантинели - както в България, така и в Турция, Румъния и други държави. На 7 юли 2026 г. компанията обяви чрез борсовата платформа KAP, че е подписала споразумение за сътрудничество с базирана в България фирма на прогнозна стойност 10 милиона евро. Договорът обхваща поддръжка, ремонт и аварийно възстановяване на повредени мантинели по българските пътища до приключването на новите тръжни процедури на АПИ.

През 2026 г. турският производител подаде оферти за големите обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ за доставка и монтаж на ограничителни системи, като оценката по два от тези търгове в България все още продължава.