Най-големият производител на втечнен природен газ (LNG) в Русия "Новатек" е подписал договор за доставки за Турция, считано от 1 януари 2027 г. Това обяви руският вицепремиер Александър Новак в кулоарите на Руско-турския бизнес форум в Истанбул. Новак уточни, че ще се започне с малки обеми, но в договора е заложена перспектива за тяхното увеличаване.

Договорът за втечнен газ върви ръка за ръка с удължаването на споразумението за тръбен природен газ между "Газпром" и турската държавна компания "БОТАШ" с още три години при непроменени условия. Москва се опитва да бетонира позициите си на турския пазар в момент, когато Анкара активно подписва нови LNG сделки със САЩ и засилва енергийните си връзки с Вашингтон.

Пълната забрана за внос на руски LNG в ЕС влиза в сила на 1 януари 2027 г. Само преди няколко дни, на 18 ноември, главният изпълнителен директор на "Новатек" Леонид Михелсон заяви, че компанията му ще продължи да продава LNG на Европа "буквално до 23:30 часа на 31 декември", преди да влезе в сила забраната, както писа "Интерфакс".

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По думите му планът за пренасочване на количествата от Европа е напълно готов, като основният дял ще замине за Китай (който подготвя втори специализиран терминал в Лункоу, провинция Шандун, в допълнение към терминала Бейхай, за да поема товари от санкционирания проект Arctic LNG 2), а по-малки обеми се насочват към Турция и Египет.

Украински дронове подпалиха терминал на "НОВАТЕК" в ключовото руско пристанище Уст-Луга (СНИМКИ)