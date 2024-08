Две мощни изригвания станаха на Слънцето за няколко часа (ВИДЕО)

Две мощни слънчеви изригвания станаха само за няколко часа, предаде NEXTA, като се позовава на изданието Space.

Учените все още не могат да кажат със сигурност дали тези изригвания са били придружени от плазмени емисии, насочени към Земята.

Ако наистина има такива емисии, те могат да причинят силни геомагнитни бури, когато достигнат нашата планета: Магнитни бури за седмицата 5-11 август 2024 година: Прогноза от САЩ

Two powerful flares occurred on the Sun in a few hours - Space



Scientists cannot yet say for sure whether these flares were accompanied by plasma emissions directed toward Earth. If such emissions were indeed, they may cause strong geomagnetic storms when they reach our planet. pic.twitter.com/eKMOhqBd4a