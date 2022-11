Историческо: NASA успя от трети опит да задейства мисията "Артемида" за връщане на Луната (ВИДЕО)

Историческият момент за американската космическа агенция настъпи около 08:50 ч. българско време на 16 ноември. Ракетата, носеща космическия кораб "Орион", бе изстреляна от Космическия център "Кенеди" в Кейп Канаверал, щата Флорида.

LIVE NOW: The #Artemis era of exploration begins today with @NASAArtemis I, the first integrated test flight of the rocket and spacecraft that will bring humanity to the Moon. Watch @NASA_SLS and @NASA_Orion embark on their first voyage. https://t.co/Ngak08VFb0