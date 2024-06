Корабът "Старлайнър" на "Боинг" пое към МКС с първите си астронавти (ВИДЕО)

След години на отлагане и два опита за излитане, отменени в последния момент в рамките на един месец, "Боинг" трябва да докаже с този тестов полет, че "Старлайнър" е безопасен. Тогава той ще може да влезе в редовна експлоатация, макар и 4 години след "Спейс Екс", която от 2020 г. превозва астронавти на НАСА до МКС, предава АФП, цитирана от БТА.

Стартът от Кейп Канаверал беше стотният на ракета "Атлас V" за производителя "Юнайтед Лонч Алайънс" (United Launch Alliance). Това е и първото пътуване на астронавти с "Атлас" след ерата на "Мъркюри" ("Меркурий") на Джон Глен преди повече от 60 години. Тази ракета обикновено се използва за изстрелване на сателити и други космически кораби.

Екипажът на кораба се състои от астронавтите на НАСА Бари Юджийн "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс - двама космически ветерани. Двамата са прекарали общо 500 дни в космоса.

"За нас със Суни е чест да споделим тази мечта за космически полет с всеки един от вас", каза командирът на мисията Уилмор няколко минути преди старта. Двамата астронавти трябва да прекарат малко повече от седмица на МКС, преди да се завърнат у дома. При завръщането си на 14 юни "Старлайнър" трябва кацане в пустинята в западната част на САЩ, посочва Асошиейтед прес.

"Боинг" написа в социалните медии, че космическият кораб е достигнал безопасна и стабилна орбита по време на тестовия полет с екипаж и се насочва към космическата станция, отбелязва Ройтерс.

"Старлайнър се издигна към небето", написа ръководителят на НАСА Бил Нелсън написа в социалните медии, като поздрави "Боинг", "Юнайтед Лонч Алайънс" и САЩ.

Нелсън нарече старта "важно постижение за бъдещето на космическите полети" и пожела на двамата астронавти безопасно пътуване сред звездите. "Ще се видим у дома", допълни ръководителят на американската космическа агенция.

Първият полет с капсулата "Старлайнър" CST-200 с екипаж до орбиталната станция с двама астронавти на борда остава ключов етап за компания "Боинг", която се бори да получи по-голям дял от доходоносния бизнес на НАСА, доминиран понастоящем от "Спейс Екс" на Илон Мъск.

Капсулата "Старлайнър" с тегло 13 тона е предназначена за седемчленен екипаж и автономен полет с продължителност 60 часа.

Компания "Спейс Екс" осигурява транспорт до МКС със собствената си капсула "Дракон". Американската космическа агенция иска да разполага с втори космически кораб в допълнение към този на "Спейс Екс", за да може по-добре да се справи с евентуални проблеми с някоя от капсулите или в извънредни ситуации.

И двамата тест-пилоти от Военноморските сили на САЩ са играли активна роля в разработването на "Старлайнър". Капсулата е кръстена "Калипсо" на кораба на именития френски океанограф капитан Кусто.

Уилмор и Уилямс нееднократно подчертаха преди изстрелването, че имат пълно доверие в способността на "Боинг" да се справи с този тестов полет.

Корабът ще е за многократна употреба

Космическият кораб трябва да се скачи с МКС около 24 часа след изстрелването. "Старлайнър" носи неочакван товар, добавен в последния момент - нова помпа за системата, която преработва урината на астронавтите във вода на МКС.

"Старлайнър" на "Боинг" и "Дракон" на "Спейс Екс" са проектирани да бъдат напълно автономни и за многократна употреба.

Резервният пилот за настоящия тестов полет на "Старлайнър", Майк Финке, ще се включи в следващото му пътуване.

"Когато имаш нов космически кораб, трябва да научиш всичко за него и това беше чудесно упражнение", каза Финке пред репортери в края на миналата седмица.

NOW: After a successful launch of @BoeingSpace's #Starliner at 10:52am ET (1452 UTC), experts discuss details, updates on the two @NASA_Astronauts aboard, and what’s next as the spacecraft makes its way to the @Space_Station. https://t.co/htXhIERcfs