„Квадрантидите“ над Калифорния (ВИДЕО)

Дъждът достигна своя връх през нощта между 3 и 4 януари, според Американското общество за метеори.

Анадолската агенция пък публикува видео на хипнотизиращия метеорен поток „Квадрантиди“ на фона на фара „Гълъб“ в Пескадеро в Калифорния. ОЩЕ: Тази нощ се очаква пикът на метеорния поток Квадрантиди

📹 Anadolu captured the mesmerizing 'Quadrantids' meteor shower with the backdrop of the 'Pigeon' lighthouse in California's Pescadero pic.twitter.com/scqgmWw9cb