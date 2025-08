Тръмп намекна кой ще е приемникът му през 2028 г. (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е "най-вероятният" избор за негов наследник, който да стане кандидат на Републиканската партия през 2028 г. До момента това е най-категорично изразената подкрепа на Тръмп за Ванс като евентуален бъдещ кандидат за президент, отбелязва агенция Ройтерс.

"Е, мисля, че е най-вероятно", каза Тръмп пред медиите в отговор на въпрос дали Ванс е наследникът на движението, което той е вдъхновил, акцентирайки след това, че Ванс е вицепрезидент.

Тръмп освен това предложи Ванс и държавният секретар Марко Рубио да обединят сили за бъдеща републиканска кандидатура.

Макар че изборите през 2028 г. са все още далеч, Тръмп има значително влияние върху републиканските избиратели и всеки знак, че подкрепя даден кандидат, има сериозна тежест.

JD Vance is my most likely successor. But it is still too early to talk about it. pic.twitter.com/kGdHosGWyJ