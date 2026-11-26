Седмата планета от Слънцето, Уран, обикаля около Слънцето почти настрани спрямо равнината на орбитата си, което причинява екстремни сезони на тази далечна планета, съобщава EarthSky.

Сезоните на Уран

Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун обикалят около Слънцето, като поддържат оста си почти перпендикулярна на равнината на орбитите си. Например, оста на въртене на Земята е наклонена на 23,5 градуса спрямо равнината на орбитата на нашата планета около Слънцето. Оста на въртене на Уран е наклонена на 98 градуса. По този начин Уран обикаля около Слънцето, докато лежи настрани.

Тази планета се намира на разстояние от около 2,9 милиарда километра от Слънцето. Поради това Уран прави пълна обиколка около Слънцето за 84 земни години. Това означава, че една година тук трае същото време, а всеки сезон е с продължителност 21 години.

Орбитата на Уран е почти кръгова, което означава, че планетата винаги е на приблизително едно и също разстояние от Слънцето. Както и на Земята, сезоните на Уран са причинени от наклона на оста на въртене на планетата.

Поради наклона на земната ос, полярните региони на нашата планета преживяват дълъг полярен ден през лятото и също толкова дълга полярна нощ през зимата. Но тези периоди обхващат само относително малка част от нашата планета.

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Поради огромния наклон на оста на Уран, единият от полюсите на планетата, заедно с голяма част от съседното полукълбо, е непрекъснато осветен от Слънцето в продължение на 21 години през лятото. В същото време другата половина на планетата преживява зима и пълен мрак в продължение на 21 години.

Пролетта и есента на Уран са не по-малко странни. В периоди, близки до равноденствията, слънчевата светлина пада върху екваториалната област на Уран. По това време най-накрая настъпва нормалната смяна на деня и нощта - един ден на Уран трае 17 часа и 14 минути.

През по-голямата част от пролетта и есента денят и нощта се редуват приблизително на всеки 17 часа над голяма площ на Уран. През лятото и зимата цели полукълба на планетата са или напълно потопени в тъмнина, или постоянно осветени от слънчева светлина. Такива резки сезонни промени водят до значителни трансформации в атмосферата на Уран. Единственият космически апарат, прелетял покрай Уран, е Вояджър 2 през 1986 г. По това време в южното полукълбо на Уран е било лято и космическият кораб е видял планетата като еднородна синя топка. Оттогава технологиите за астрономическо наблюдение са се подобрили и учените са успели да наблюдават променящите се сезони на тази планета.

През 2007 г. Уран излезе от период, в който полукълбата му бяха в продължителна зима или лято в продължение на десетилетия. Тогава есенното равноденствие настъпи в южното полукълбо на планетата и Слънцето беше директно над екватора на Уран. Притокът на топлина в атмосферата предизвика появата на гигантски урагани на планетата.