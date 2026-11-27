Легендарната сонда "Вояджър 1" престана да изпраща научна и техническа информация, като вместо това излъчва само празен носещ радиосигнал. НАСА е засекла срива на 14 ноември – пет дни преди апаратът да премине границата от един светлинен ден, тоест разстоянието от около 16 милиарда мили, което радиосигналът изминава за 24 часа. Въпреки липсата на телеметрия, инженерите са успели да потвърдят по самия носещ сигнал и изчисленията на траекторията, че сондата действително е достигнала това отстояние.

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Случващото се събужда нови притеснения за 49-годишния апарат, изстрелян през септември 1977 г., който вече работи над десет пъти по-дълго от първоначално предвидения си срок.

В момента "Вояджър 1" се носи през междузвездното пространство със скорост от около 61 000 км/ч. Едва след 40 000 години сондата ще се приближи до една от близките звезди на 17 светлинни години от нас, но дотогава отдавна ще е безжизнена.

Според разчетите на екипа ядрените му източници на захранване ще се изчерпат през 30-те години на този век, а двата му все още действащи уреда – магнитометърът и детекторът за плазмени вълни, могат да угаснат и по-рано. За сравнение, при старта си преди близо половин век апаратът е разполагал с десет научни инструмента.

Комуникационните смущения стават все по-чести, но "Вояджър 1" все още поддържа връзка отвъд пределите на Слънчевата система. След като наскоро специалистите ограничиха консумацията на енергия на борда, учените от НАСА очакват апаратът да продължи да събира научни данни поне до 50-ия си рожден ден през септември 2027 г.

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Първоначално замислен за петгодишна мисия около Юпитер и Сатурн заедно с близнака си "Вояджър 2", пуснат в края на август 1977 г., апаратът отдавна е надхвърлил всички очаквания. "Вояджър 2" ще стигне до границата от един светлинен ден чак през 2035 г., а двете сонди заедно продължават да изследват междузвездната среда, след като напуснаха защитния магнитен мехур на хелиосферата съответно през 2012 и 2018 г.