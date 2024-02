Последното място, където Планетата Х може да се скрие

Целта на изследването била да стесни възможните местонахождения на Планетата Х и може да помогне на изследователите да разберат по-добре структурата на нашата Слънчева система заедно с нейното формиране и еволюционни процеси. И така, каква е била мотивацията зад това проучване относно стесняването на местоположението на потенциална Девета планета?

ОЩЕ: Защо смятаме, че съществува Планетата Х?

„Продължаваме да се опитваме систематично да покрием всички региони на небето, където предвиждаме да бъде Планета 9. Използването на данни от Pan-STARRS ни позволи да покрием най-големия регион до момента”, казва за Universe Today Д-р Майк Браун, професор по астрономия в „Калтех“ и водещ автор на изследването.

Pan-STARRS, което означава Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, е система за съвместно астрономическо наблюдение, разположена в обсерваторията Халеакала и управлявана от Института по астрономия на Хавайския университет, като телескопът се финансира от ВВС на САЩ. За проучването изследователите са използвали данни от Data Release 2 (DR2) с цел да стеснят възможното местоположение на Деветата планета въз основа на констатации от минали изследвания.

В крайна сметка учените са стеснили възможните местоположения на Планета Девет, като са елиминирали приблизително 78 процента от възможните местоположения, изчислени от предишни изследвания. Освен това изследователите са предоставили и нови оценки за приблизителната голяма полуос (измерена в астрономически единици (AU) и масата на Планетата Х съответно на 500 и 6,6. И така, какви са най-значимите резултати от това изследване и какви последващи проучвания се провеждат или планират в момента?

„Въпреки че бих искал да кажа, че най-значимият резултат е откриването на Планета 9, ние не го направихме – казва д-р Браун пред Universe Today. – Вместо това означава, че сме стеснили значително зоната на търсене. Сега сме проучили приблизително 80% от регионите, където смятаме, че може да се намира Планета Девет.“

ОЩЕ: Планетата Х изчерпва местата, където може да се скрие

Според изследователя най-вероятно Планетата Х, ако съществува, ще бъде открита от LSST, когато се появи онлайн след година или две. LSST означава Legacy Survey of Space and Time и представлява астрономическо изследване, което е планирано като 10-годишна програма за изучаване на южното небе и се провежда в обсерваторията Vera C. Rubin в Чили, която в момента е в процес на изграждане.

Целите на LSST включват изучаване на идентифицирането на близки до Земята астероиди (NEA) и малки планети в Слънчевата система, но също така и изследвания на Дълбокия космос. Това включва изследване на свойствата на тъмната материя и тъмната енергия и еволюцията на Млечния път. Но какво е значението на намирането на Планета Девет?

„Това би била 5-ата по големина планета в нашата Слънчева система и единствената с маса между Земята и Уран. Такива планети са често срещани около други звезди и ще имаме шанс да изследваме такава в нашата собствена Слънчева система“, казва д-р Браун.

Учените започват да подозират за съществуването на Планета Девет малко след като откриват Нептун през 1846 г., включително от мемоари от 1880 г. от Д. Къркууд и по-късно от статия от 1946 г., написана от американския астроном Клайд Томбо, който открива Плутон през 1930 г. По-нови изследвания от 2016 и 2017 г. представят доказателства за съществуването на Планета Девет, първото от които е авторство на д-р Браун.

ОЩЕ: Планета, подобна на Земята, се крие в нашата Слънчева система?

Най-новото изследване бележи най-пълното разследване на стесняването на местоположението на Планета Девет, за която д-р Браун отдавна смята, че съществува: „Има твърде много признаци, че Планета Девет е там. Слънчевата система е много трудна за разбиране без Планета Девет“.