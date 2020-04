Розовата Супер Луна (ВИДЕО И СНИМКИ)

The pink supermoon rises over the Shard skyscraper in London. More photos of a pink moon rising: https://t.co/H9vP1iceet 📷 Dylan Martinez pic.twitter.com/7RvfhXpFj2 — Reuters Pictures (@reuterspictures) April 7, 2020

И астрономите я видяха - най-голяма и най-ярка за цялата 2020г.Явлението представлява пълнолуние в момент, в който спътникът ни е най-близък до Земята, което е предизвикано от факта, че орбитата му е елипсовидна.В резултат от това Луната изглежда малко по-голяма от обичайното - със 17% по-голяма от обичайното и ще свети до 30% по-ярко.Защо обаче през април Супер Луната е розова? През този месец цъфти розовият флокс, разпространен в САЩ и Канада.Луната беше видима в южното, както и в северното полукълбо, там където атмосферните условия го позволяваха. В България Супер розовата Луна свети най-ярко в 05:35ч на 8 април.