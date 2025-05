Путин в небрано лозе: Или се среща със Зеленски и го признава за легитимен лидер на Украйна, или е страхливец (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин призова за преки преговори за мир между страната му и Украйна с изявление в 1:30 часа след полунощ на 11 май. Изявлението беше определено като пресконференция, но не бяха позволени въпроси. То за пореден път затвърди вече известното – Путин не иска да води реални преговори, а капитулация на Украйна – Още: Путин за Украйна: Води се война, а ние предлагаме това. Какво лошо има?

Защо Путин поиска преговори пак в Турция? Защото трябвало да се продължи от говореното в Истанбул през 2022 година – това е визията на руския диктатор, това потвърди и съветникът му Юрий Ушаков. А какво беше говорено тогава и какво искаше Русия – де факто пълна капитулация на Украйна. Публично Путин не обелва и дума за условията, които руската делегация по онова време постави, а единствено прокарва лъжи как заради тогавашния британски премиер Борис Джонсън Украйна тръгнала по пътя на войната. По същество обаче условията от руска страна, със сигурност диктувани от Путин, предвиждаха Украйна да бъде поставена в положение, в което да не може в бъдеще да се съпротивлява, ако Русия пак прати армията си на украинска суверенна територия – Още: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Друг показателен момент за нежеланието на Путин да преговаря за истински и устойчив мир в Украйна – след като предложи преговори да има пак в Турция, той не уточни на какво ниво/равнище. Говорителят му Дмитрий Песков беше питан след изявлението кой ще отиде в Турция (Путин, съветниците му, министри, зам.-министри?), но не даде ясен и конкретен отговор.

След три години война и след като руската армия беше принудена да отстъпи от Киев, от Харков, след като Херсон беше върнат в украински ръце, Путин пак продължава с опитите да накара Украйна да капитулира. И още – руският диктатор пак иска решаване на първопричините за войната от негова гледна точка, т.е. предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. Отделно, Путин не иска повече западна военна помощ за Украйна, настоява тя да спре, за да не може украинската армия да се превъоръжава и да бъде в крайна сметка елиминирана като пречка пред оказалата се доста импотентна уж втора армия в света, която за 3 дни щеше да превземе Киев, а над 3 години не може да превземе нито един областен град в Украйна извън вече овладените Донецк и Луганск още от времената на действията на проруските сепаратисти в Донбас, преди пълномащабната война – Още: Получи се неудобно: Зеленски вкара Путин в ъгъла

"Реториката на Путин е опит да се прикрият ограниченията във възможностите на руската армия и да се отвлече вниманието от неуспеха на Русия да постигне значителен напредък на бойното поле. Путин и антуражът му твърдо поддържат военните си цели, които включват на първо място пълната капитулация на Украйна, и досега са отказвали да обмислят мирно споразумение, което не отговаря на всички искания на Русия", анализира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучване на войната. Още нещо интересно – ако Путин отиде на среща със Зеленски в Турция, ще го признае за легитимен лидер на Украйна след един куп пропагандни опити да го обезличи като украински президент. Ако не отиде, ще му бъде затвърдена аурата на страхливец.

During a "Victory Parade" in one Russian region, a symbolic Kremlin tower collapsed after getting caught on festive decorations. pic.twitter.com/dcvXZaxX1O

Интензивността на бойните действия на фронта в Украйна се запазва и почти няма промяна на дневна база. Общо по украински данни са регистрирани 155 бойни сблъсъка, с 6 по-малко на дневна база. Увеличил се е броят на хвърлените от руската армия управляеми авиационни бомби (КАБ) – те са 125 за 11 май, с 29 повече на дневна база. 10 от тях са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел обаче се е свил – 3500 изстреляни снаряда т.е. с 500 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали и над 3400 FPV дрона-камикадзе т.е. с 1000 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За пореден ден най-силният руски натиск е в Покровското направление – 70 спрени руски пехотни атаки е имало там по украински данни. Още 13 са блокирани в Новопавловското направление, което се намира южно от Покровското. Украинският генщаб все още отчита района на Константинопол като поле на бойни действия, макар да се появиха неофициални данни, че селото вече е превзето от руснаците. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" обаче твърди, че между 50 и 70% от намиращото се югозападно от Константинопол село Богатир е превзето от руската армия, същото потвърждава и колегата му оператор на военни дронове Станислав Бунятов. Селото е важна точка за защитата на Константинопол, защото от него могат да бъдат пратени войници в тил на украинските позиции. 25 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление – това са трите направления с двуцифрен брой щурмови операции от руска страна, никъде другаде няма по-висок брой.

"Не знам за какво намаляване на активността се говори, врагът настъпва и в Покровското направление, и към Константиновка (от Торецк). Губим позиции, тенденцията не е много положителна. С такова темпо на вражеското настъпление може да е въпрос на време врагът да достигне границите на Днепропетровска област и да започне битка в самата Константиновка", обобщава "Офицер+". Той уточнява в по-ранна публикация, че е имало по-масирана руска атака по линията Новоолександровка – Новосергеевка и там били загубени няколко позиции, макар че украинците успели да се справят с руска танкова атака. Според ISW Новоолександровка вече е превзета от руската армия. От друга страна обаче популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" пише за украински контраатаки, които били отблъснати. Интересно и как каналът пише, че били превзети "редица населени места" в Лиманското и Северското направление, но не уточнява кои точно. А в цитирания по-горе обзор на ISW има геолокализирани кадри, че украинците са овладели нови позции в района на Торецк, северно от село Дружба и североизточно от Торецк:

On the Pokrovsk front, Russian armor tried to push through — but the 3rd National Guard Brigade “Spartan” and nearby units were ready. The tank lit up the sky in a fireball, and the crew didn’t make it out. pic.twitter.com/VLxvrDbUlI