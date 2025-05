Руската пропаганда измисли кокаинов скандал с Макрон, Мерц и Стармър (ВИДЕО и СНИМКА)

Руската пропаганда изглежда е измислила кокаинов скандал с френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския министър-председател Киър Стармър. За целта съвсем удобно от два дни в социалните мрежи се разпространява видео от тяхната среща във влака за Украйна, като към него има твърдения, че на масата им има торбичка с бял прах, която Макрон прибира.

Истината е, че на видеото не се вижда достатъчно добре какво точно има на масата и какво точно прибира Макрон, но със сигурност на масата има нещо бяло.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h