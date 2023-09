Руската катастрофа на Луната изглежда направи нов кратер (ВИДЕО)

От агенцията публикуваха снимки на повърхността на спътника на Земята. На първата от тях от 27 юни се вижда, че няма кратер. На втората, направена на 24 август, се вижда кратер, като се предполага, че той се е появил именно на мястото на падането на руската станция.

The fall of the Russian "Luna-25" station may have caused the formation of a new crater on the Moon's surface - NASA



NASA publishes images of the surface of the Earth's satellite. The first photo, where there is no crater, is dated June 27, 2020, the second, with a crater -… pic.twitter.com/cFpzd9Hvpk