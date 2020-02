Трима астронавти се завърнаха на Земята (ВИДЕО)

Астронавтът на NASA Кристина Кох, Лука Пармитано - инженер от Европеската космическа агенция и руският космонавт Александър Скворцов (Роскосмос) се завърнаха на Земята.

📍 There’s no place like home! @Astro_Christina, Alexander Skvortsov&@astro_luca landed safely back on Earth at 4:12am ET after a mission aboard the @Space_Station.



Coverage continues as we say #CongratsChristina for a record-breaking spaceflight: https://t.co/IazhyehXM0 pic.twitter.com/z7HMTxYk4p — NASA (@NASA) February 6, 2020

Are you watching? 👀 We have LIVE coverage of three @Space_Station crew members returning home!



Tune in to see the parachute-assisted landing targeted for 4:12am ET that will land @Astro_Christina, Alexander Skvortsov&@astro_luca back on Earth: https://t.co/IazhyehXM0 pic.twitter.com/QyTcE4OUMd — NASA (@NASA) February 6, 2020

.@Astro_Christina is back on Earth after 328 days living in space. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/SU1Vi1W4XU — Intl. Space Station (@Space_Station) February 6, 2020

«Роскосмос» опубликовал видео приземления космонавтов, вернувшихся с МКС.



«Союз МС-13» успешно приземлился в Казахстане с тремя космонавтами на борту — россиянином Александром Скворцовым, астронавтом ESA Лукой Пармитано и астронавткой NASA Кристиной Кук pic.twitter.com/WjjoKIEYci — RT на русском (@RT_russian) February 6, 2020

Coming up: @Space_Station crew members @Astro_Christina, Alexander Skvortsov&@astro_luca say farewell&return home!



Watch live coverage (all times ET):

👋 9:25pm – Hatch closure

🛰️ 12:15am – Undocking coverage

🌏 3am – Deorbit burn&landing coveragehttps://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/XkOAwYUEzS — NASA (@NASA) February 6, 2020

Next stop: planet Earth!



At 12:50am ET, the Soyuz spacecraft departed the @Space_Station for a journey to bring @Astro_Christina, Alexander Skvortsov&@astro_luca home. Their parachute-assisted landing is scheduled to take place at 4:12am ET: https://t.co/cs7RHB8XJe pic.twitter.com/BGlCI2jA4c — NASA (@NASA) February 6, 2020

The Soyuz crew ship has split into three modules. @Astro_Christina, @Astro_Luca and Alexander Skvortsov will parachute to Earth inside the Descent Module and land in Kazakhstan at 4:12am ET. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/rH4PhjLLll — Intl. Space Station (@Space_Station) February 6, 2020

След дълги часове подготовка тримата кацнаха в покритите със сняг степи на Казахстан в 4:12АМ EST или 0912GMT.Американката Кристина Кох подобри рекорд за най-дълга мисия на жена в космоса, престоявайки в Международната космическа станция почти 11 месеца или 328 дни. За нея това беше и първа космическа мисия. Другите двама космонавти имат по 201 дни в МКС.Рекордът бе поставен на 28 декември, когато 41-годишната инженерка от Мичиган подобри досегашния рекорд за престой на жена в космоса - 289 дни на американката Пеги Уитсън през 2016-2017 г.С това т.нар. Експедиция 61 на NASA приключи. Ето и планът на осъщественото кацане.Веднага след кацането руски медицински екипи, както и лекари от NASA и ESA, поеха тримата астронавти. Те помогнаха на Кох, Пармитано и Скворцов да излязат от космическата капсула и проведоха кратки физически прегледи, давайки време и на тримата да свикнат с гравитацията. "Всички казват, че свикването отново с гравитацията е такава изненада, защото изведнъж трябва да работиш, за да вдигнеш собствените си ръце и, разбира се, краката си", каза Кох в интервю за медиите няколко дни преди да изпита първото си кацане. "Тук дори не ми се е налагало да задържам собственото си телесно тегло, така че ще видим как става това.", припомнят думите й от Space.com Кох, Пармитано и Скворцов изглежда бяха в добро настроение, тъй като веднага усетиха студа на открито за първи път от напускането на Земята. NASA предаваше на живо операцията. Агенцията започна излъчване 18 минути преди астронавтите да навлязат в земната атмосфера. Можете да проследите цялото кацане в следващото видео: