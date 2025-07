Нов бомбен атентат: Жертва изглежда е доскорошният руски кмет на Луганск (ВИДЕО)

Манолис Пилавов, бивш ръководител на (про)руската окупационна администрация в Луганск (т. нар. Луганска народна република - ЛНР) е бил убит при бомбен атентат. Това твърдят руски военнопропагандни телеграм канали, съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Прокремълският телеграм канал Mash, който е под европейски санкции, казва, че бомбата е избухнала на входа на кооперацията - тя се е задействала, след като вратата е била отворена. Освен Пилавов, има още няколко души, които са пострадали - трима са ранени. По информация на Mash, самоделното взривно устройство е било в чантата на жена, която се е приближила до вратата.

An explosion was reported in occupied Luhansk. According to early reports, several people were injured and there may be at least one fatality. pic.twitter.com/7xTox00iyf