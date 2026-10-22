Убийството на Илиян Филипов:

Учени: Черните дупки могат да унищожат обитаеми светове

22 октомври 2026, 14:02 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: Caltech/R. Hurt (IPAC)
Учени: Черните дупки могат да унищожат обитаеми светове

Активните свръхмасивни черни дупки са способни да лишат планетите от условията, необходими за живот. Потоците от частици, които те излъчват, могат да нагряват горните слоеве на планетарните атмосфери и да разрушават озоновия слой. Това са заключенията, до които стигнаха астрономите от Римския университет Тор Вергата. Техните открития бяха публикувани в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Откритието на учените за черните дупки 

Потенциалната обитаемост на един свят обикновено се оценява въз основа на положението му спрямо звездата: в така наречената обитаема зона на повърхността на планетата може да съществува течна вода. Това условие обаче не е достатъчно. Галактическата среда на планетата, включително активността на черната дупка в центъра ѝ, също играе важна роля.

Учените са използвали Млечния път и централната му черна дупка, Стрелец А*, като основа. Въпреки че в момента е относително тих, наблюденията показват, че в миналото е бил значително по-активен. Когато черна дупка поглъща материя, тя може да излъчва високоенергийна радиация и да изстрелва мощни потоци от частици.

Изследователите изчислили как енергията на тези потоци би повлияла на планетите на различни разстояния от галактическия център. Те разгледали два сценария: единият, в който потокът предава предимно енергия или импулс на околния газ. След това те оценили колко ще се нагрее атмосферата и колко газ ще загуби планетата под такова влияние.

Астрономите също така са изследвали потенциалното изчерпване на озоновия слой. Когато тези потоци взаимодействат с атмосферата, могат да се образуват азотни оксиди, които ускоряват изчерпването на озона. Ако се случи изчерпване на озона, повърхността на планетата става по-малко защитена от опасното ултравиолетово лъчение.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Изчисленията показват, че въздействието на активността на черните дупки може да бъде значително на разстояния от приблизително хиляда светлинни години или повече, в зависимост от силата на изтичанията и избрания сценарий. Моделът обаче не означава непременно, че всички планети в този регион ще загубят атмосферата си или ще бъдат унищожени.

Прочетете също: Астрономите откриха двойка свръхмасивни черни дупки, подготвящи се за сливане

Мащабни наблюдения на стотици галактики показват, че черните дупки в центровете им могат да натрупват маса толкова ефективно, колкото и галактиките, преживели космическа катастрофа под формата на сблъсък и сливане. Това променя представата за еволюцията на галактиките и черните дупки. Изследването е публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

Смята се, че масата на централната черна дупка в галактиката е свързана с масата на издатината (сфероиден клъстер от звезди в централната част на галактиката) и общата маса на звездите. Тоест, черната дупка и галактиката трябва да еволюират заедно.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
черни дупки
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес