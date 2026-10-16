Благомир Коцев с ново обвинение, опитал "съзнателно да сключи неизгодна сделка"

Варненският кмет Благомир Коцев вече е обвиняем и за неизгоден договор, сключен в периода, в който той беше областен управител на Варна - през 2022 г. Тогава бе назначен на поста от правителството на Кирил Петков. Новината стана ясна от прессъобщение на Софийска градска прокуратура от 16 октомври, в което не се споменава името на Коцев. Само че е посочен периодът, в който настоящият градоначалник беше начело на областната управа.

Неизгодна сделка

Обвинението е за престъпление по чл. 220, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс. Според него в периода от 1 април до 2 август 2022 г., при изпълнение на служебните си задължения, обвиняемият "направил опит съзнателно да сключи неизгодна сделка, свързана с договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на област Варна и адвокатско дружество".

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Споразумението е било сключено с кантората на Диан Иванов, който по-късно стана зам.-кмет на Варна и твърдеше, че е бил подложен на натиск от тогавашния ръководител на антикорупционната комисия да свидетелства срещу Коцев по шумното дело срещу него от 2025 г.

"От сделката е могла да настъпи значителна имуществена вреда за областната администрация в размер на 23 256 лева. От тази сума били изплатени 11 808 лева, а останалите 11 448 лева не били заплатени, доколкото междувременно обвиняемият бил освободен от поста си", гласи съобщението на прокуратурата.

Разследването се води от Следствен отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.

Договорът беше гледан от прокуратурата преди четири години по сигнал на ГЕРБ

Договорът беше проверяван от прокуратурата по сигнал на ГЕРБ още през 2022 г. Първо тя отказа да търси наказателна отговорност от Коцев, защото предполагаемата вреда е по-ниска от минималния праг по смисъла на закона.

Снимка: БГНЕС

Постановлението за прекратяване на делото обаче е било върнато от Апелативния съд във Варна за преразглеждане. Според съда щетата е щяла да бъде по-голяма, защото вече е имало издадена фактура за второто плащане, а тя е спряна от следващия областен управител, припомня Lex.bg.

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Коцев вече прекара близо 5 месеца в ареста, преди да бъде пуснат под гаранция (200 000 лв., събрани и платени бързо от негови поддръжници) през ноември миналата година.

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В обвинителния акт се твърди за извършена принуда и поискан подкуп. Според разследването първото престъпление е спрямо бившата служителка на общината Биляна Якова. Тя твърди, че през ноември 2023 г., малко след местните избори, Коцев е настоял да прехвърли над 3 млн. лв. от сметка на общината към "Градски транспорт", заплашвайки я с уволнение. По онова време Якова е отговаряла за проекта за обновяване на градския транспорт.

Освен това прокуратурата твърди, че Коцев и двамата обвиняеми заедно с него общински съветници от "Продължаваме промяната" са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова - 15% от стойността на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове. Именно от нейните показания идваше твърдението за участие на лице с имунитет. Тя намекваше, че става дума за председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който заяви, че ще я съда. Така и не беше привлечен с обвинение конкретен депутат по делото и това стана причина процесът да се премести във Варна, откъдето са почти всички свидетели и обвиняеми, а не да остане в София.

Димитрова е ключов свидетел на прокуратурата. При предишния кмет Иван Портних тя редовно печели обществени поръчки за доставка на храни, но след смяната на местната власт губи търгове и обжалва пред КЗК, която не открива нарушения. Решението е потвърдено и от ВАС, след което тя подава сигнал за корупция.

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По делото беше разпитан и бившият заместник-кмет Диан Иванов. Той първоначално даде показания срещу Коцев, но после се отказа от тях с твърдение, че е бил притискан от тогавашния ръководител на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в подкрепа на обвинението. Нямаше никаква публично известна проверка срещу КПК или конкретно срещу Славчев относно евентуален натиск за лъжесвидетелстване.

Според прокуратурата Коцев е обещал да повлияе именно на Иванов срещу поискан подкуп от Димитрова, тъй като той е трябвало да реши кой печели поръчката.

Снимка: БГНЕС

Коцев бе обвинен и за поискан подкуп от 60 хиляди евро от Траян Георгиев, който планирал строителство в центъра на Варна. За да се реализира проектът, е било необходимо изменение на устройствения план. Според показанията му са били поискани "60 бонбона", което и формира размера на обвинението.

Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов, отново във връзка със строителство и необходимостта от обединяване на имоти: Дългове за милиони не пречат: Бизнесът на нов свидетел срещу Коцев е за завиждане.

От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" настояваха, че съдебният процес срещу Коцев и акцията на антикорупционната комисия са политически мотивирани. Докато кметът на Варна беше в ареста, се проведоха няколко масови протеста в негова защита из страната и в чужбина.

Доста след излизането му от ареста, през август 2026 г., варненският апелативен съд окончателно реши производството срещу кмета, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, медийната съветничка Антоанета Петрова и бизнесмена Ивайло Маринов да бъде прекратено и върнато на Софийската градска прокуратура. Делото пред въззивната инстанция беше образувано по протест на прокурора срещу определение на Варненския окръжен съд. С протеста се искаше отмяна на съдебния акт и продължаване на делото.

Според Апелативния съд обвинението за участие в престъпен сговор не съдържа достатъчно конкретни факти. Въззивната инстанция констатира пропуски и в обвиненията за упражнена принуда, както и хронологично несъответствие за участието на неустановения народен представител от 51-вото Народно събрание. Постановеният съдебен акт е окончателен.