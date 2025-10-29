Дългове за милиони не пречат: Бизнесът на нов свидетел срещу Коцев е за завиждане

Един от двамата най-нови свидетели срещу варненския кмет Благомир Коцев – Ивелин Иванов, е продал фирма с над 2,2 милиона лева задължения към Националната агенция за приходите (НАП) през 2022 г., след като дяловете ѝ не са били запорирани. Впоследствие бизнесменът е продължил да строи „на чисто“, а конкретната компания – „Сле Груп-01“ – оперира при друг собственик, съобщи разследващата медия BIRD.bg. Actualno.com направи проверка и информацията се потвърждава.

Как се продава задлъжняла с милиони левове фирма?

Към 31 юли 2018 г. "Сле Груп-01" ЕООД е натрупала дългове на стойност 2 233 134,38 лв., показва регистърът на длъжниците към НАП, когато се въведе ЕИК на фирмата - през базата данни, която BIRD.bg поддържа. През 2018 г. са наложени запори над банковите сметки на компанията на стойност над 800 хиляди лева, но не са запорирани самите дялове на фирмата със съдружници Ивелин Иванов и Николай Иванов. Трите имена на Ивелин Иванов съвпадат с тези в обвинителния акт срещу Коцев, публикуван от Инициатива "Правосъдие за всеки". Николай е брат на Ивелин, като двамата са имали по 50% дялово участие в "Сле Груп-01".

Справка в Търговския регистър показва, че на 10 август 2022 г. Иванови са заличени като съдружници във фирмата. Ивелин Иванов е заличен и като управител, а на негово място е вписан Джем Тодоров. Тодоров е едноличен собственик на капитала.

Седалището на компанията е в град Балчик, област Добрич. Сред множеството ѝ дейности е строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем.

Друга справка в Търговския регистър показва, че Ивелин Иванов и Николай Иванов са управители и съдружници (по 50% дял) в "Апарт Инвест Варна" ООД - компания, която се занимава най-напред със строително-ремонтни дейности. Съдружници са и в "Иванови Груп Варна" ООД (по 50% дял), като Ивелин Иванов е управител. Компанията се занимава с "покупка, изграждане и довършителни дейности на недвижими имоти; покупка и продажба на собствени недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, след снабдяване със съответните разрешителни, когато са необходими".

Припомняме за интересното минало и на други двама свидетели срещу Коцев - Пламенка Димитрова и Олег Невзоров (таен, но името му беше разгласено в медиите):

Имената на Ивелин Иванов и на още един нов свидетел са в прецизираното обвинение срещу Коцев

На 27 октомври прокуратурата повдигна нови обвинения срещу Коцев и прецизира досегашните. Едно от новите обвинения срещу варненския кмет е за искане на подкуп от трима души - Ивелин Иванов, Траян Георгиев и Пламенка Димитрова. Досега той беше обвинен само за искане на подкуп от бизнесдамата Димитрова. Като съизвършител, освен варненските общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, е посочена и пиарката на кмета Антоанета Петрова.

Инициатива „Правосъдие за всеки“, която следи изкъсо делото, публикува документа с новите обвинения. От него се разбира, че прокуратурата твърди, че Коцев и Николай Стефанов са поискали от Ивелин Иванов подкуп в размер на 21 000 лева за издаване на заповеди за обединяване на имоти в СО „Пчелина“, община Варна. Това е станало на неустановена дата в края на месец май 2025 г. – т.е. малко над месец преди Коцев да бъде задържан. Имотите са следните: ПИ 10135.3506.309 и 310 в кв. 23 по плана на СО „Пчелина“; ПИ 10135.3506.888 и ПИ 10135.3506.887 в кв. 25 по плана на СО „Пчелина“.

Прокуратурата твърди, че подкупът е поискан от Коцев, за да упражни той влияние при вземането на решение на длъжностно лице, а именно инж. Пламен Китипов, зам.-кмет на Община Варна, „с предоставени му функции по Закона за устройство на територията“. Целта била да се издаде заповед за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за горепосочените имоти.

Извадка от Община Варна, направена от BIRD.bg, показва, че за два от парцелите ПУП – ПРЗ вече е одобрен. Датата е 18 септември 2025 г.

Що се отнася до другия нов свидетел, според обвинението на 8 май тази година Коцев и Антоанета Петрова са поискали от Траян Георгиев подкуп в размер на 117 349,80 лева, за да окажат влияние на инж. Пламен Китипов да одобри ПУП – ПРЗ за имот на бул. „Приморски“.

Вече шест съдебни състава отказват да пуснат Коцев от ареста. Адвокатката му Ина Лулчева каза, че досъдебното производство по казуса е приключило и затова варненският кмет трябва най-накрая да излезе на свобода.

