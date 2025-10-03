"Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК

"Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не говориш или не пишеш". Това е казал човек, който се е представил като шефа на комисия "Антикорупция" Антон Славчев преди първия разпит на заместник-кмета на Варна Диан Иванов. Това става ясно от показанията на бившия най-близък човек до арестувания Благомир Коцев, съобщиха от „Продължаваме промяната“ на страницата си във Facebook.

Информацията в социалната мрежа потвърди и бившият съпредседател на партията Кирил Петков. „Единственият свидетел Диан Иванов е разпитан вчера от прокуратурата и лично е потвърдил, че в КПК са го заплашвали, за да излъже. Новите му показания от вчера показват как е бил принуден да подпише протокола от 9 юли. На стр. 5 – след разпита, разследващите са му подали телефона, а от другата страна е бил Антон Славчев. Казал му е: “Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко, ще те затворя за 9 месеца, ако не говориш или не пишеш.” Това е още един известен слуга на “дебелото Д”, същият като незаконния главен прокурор. Ние ще продължим да правим всичко възможно тази несправедливост да приключи. Това е човешка битка за справедливост – не само на Ники, Йордан, Благо и Никола, а на всеки свободен българин, който има достойнство и обич към родината!“, написа Кирил Петков.

В петък вечерта стана ясно, че Диан Иванов най-сетне е бил повторно разпитан - от прокуратурата. Въпреки новите му показания съдийката от Софийския градски съд Петя Крънчева остави в ареста двамата варненски общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, задържани заедно с Коцев.

Какво реши съдът?

Софийският градски съд остави в ареста варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които през юли бяха арестувани заедно с кмета Благомир Коцев. Съдът прецени, че двамата са съпричастни към престъплението, за което са обвинени и че то е с висока обществена опасност.

По време на заседанието стана ясно, че бившият зам.-кмет Диан Иванов вчера е бил разпитан от прокуратурата. Той потвърдил версията си, че първоначалните му показания са дадени под натиск, като е казал, че е бил заплашен по телефона лично от председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев. Съдът прецени, че показанията на Иванов са много разнопосочни, но с оглед на заявения натиск срещу него, ги изключи от доказателствения материал. За показанията на Пламенка Димитрова, съдът прецени, че са правдиви и не отстъпват от първоначалната си версия, предаде БНТ. На прокуратурата пък беше дадена насока да персонализира народния представител, който е бил организатор на престъпната група за корупция и чието име и досега не се знае.

Обвиненията

Кметът на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Варна от юли до 19 ноември 2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

Те са привлечени и за това, че през август 2024 г. в са поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице във връзка със службата му.

