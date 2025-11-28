Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?

Варненският кмет Благомир Коцев излезе на свобода днес, 28 ноември, след като само за няколко часа граждани събраха през няколко кампании нужните средства за изплащане на гаранцията му. Софийският градски съд реши да пусне градоначалника на морската столица срещу солидната сума от 200 000 лева. Тя не се оказа проблем за подкрепящите го - във Фондация "Манол Пейков и приятели" са събрани малко над 176 600 лева от над 1,500 дарения, а в Platformata актьорът Филип Буков е събрал малко над 65 000 лева. Днес Манол Пейков от ПП-ДБ внесе необходимата сума.

Стойността на гаранцията предизвика редица сравнения с други обвиняеми, пуснати от съда срещу пари през последните години. Представяме ви някои от най-знаковите случаи.

Васил Божков - 130 000 лева гаранция

В края на май 2024 г. стана ясно, че бизнесменът Васил Божков излиза на свобода срещу 130 000 лева гаранция. Софийският апелативен съд (САС) отмени домашния му арест и така потвърди решение на Софийския градски съд (СГС). Прокуратурата все пак настояваше за по-висока гаранция - 500 000 лв., но от САС потвърдиха размера ѝ.

През 2020 г. срещу Божков бяха повдигнати множество обвинения за ръководство на организирана престъпна група с цел изнудване, пране на пари, данъчни престъпления и др. След като успя да напусне страната и повече от три години се укриваше в Дубай, бизнесменът се върна в България през лятото на 2023 г. и веднага беше арестуван, а по-късно - пуснат под домашен арест.

Пак през пролетта на миналата година прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Божков и още деветима души, сред които и жената до него - Елена Динева, за организирана престъпна група за изнудване, длъжностни и корупционни престъпления. Според обвинението бизнесменът е нанесъл щети на бюджета за над 559 милиона лева.

Божков твърди, че е бил изнудван от лидера на ГЕРБ и тогавашен премиер Бойко Борисов да плаща 20% от печалбата на "Национална лотария". Той твърди още, че е дал на бившия финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ над 60 млн. лева. По тези негови твърдения беше образувано досъдебно производство, но прокуратурата го прекрати в края на 2023 г.

През 2021 г. САЩ му наложиха санкции за корупция по закона "Магнитски". Горанов също бе санкциониран по "Магнитски" от Вашингтон впоследствие.

Никола Николов - Паскал - 50 000 лева гаранция

През август 2025 г. Софийският градски съд пусна Никола Николов - Паскал на свобода под парична гаранция в размер на 50 000 лева. Нито прокуратурата, нито защитата оспори мярката пред втора инстанция и така обвиняемият контрабандист окончателно остава на свобода.

Съдът прие, че няма данни Николов да се укрие или да извърши ново престъпление, ако излезе на свобода, въпреки че той беше екстрадиран от Сърбия година след като бе обявен за издирване. Влияние за определяне на парична гаранция на обвиняемия оказа и влошеното му здраве, а именно тумор в мозъка.

Паскал получи задочни обвинения миналата пролет по дело за организирана престъпна група за контрабанда, по което бяха обвинени още бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев (те бяха на постовете си по време на правителството на Николай Денков). Прокуратурата твърди, че Паскал и Стефан и Марин Димитрови са осигурявали коридори за контрабандни цигари, като са набелязвали откъде да се купува стоката, през какви маршрути да бъде транспортирана, както и кои да са шофьорите. Разследващите казват още, че е доказано участието им в три конкретни случая, свързани с камиони с контрабандни цигари.

В началото на април 2024 г. бяха задържани още Стефан Димитров и баща му Марин Димитров.

Първоначално Живко Коцев беше защитен свидетел, като се разбра, че това е станало след тайна среща между него, временния главен прокурор тогава Борислав Сарафов и тогавашното ръководство на Софийска градска прокуратура. Коцев все пак напусна ръководния си пост в МВР, а впоследствие стана и обвиняем.

"В обясненията на Николов се съдържат конкретни данни за време и място на действията на Марин и Стефан Димитрови, както и за собствените му. Тази съвместна деятелност е насочена в контрабанда на цигари без бандерол, която е активно подпомагана от Живко Коцев, Петя Банкова, а дори и от Асен Василев и Бойко Рашков", записа в мотивите си съдия Аделина Иванова от СГС.

Румен Гайтански - Вълка - 250 000 лева гаранция

През октомври 2024 г. Софийският градски съд освободи бизнесмена Румен Гайтански – Вълка под парична гаранция от 250 000 лева. Два месеца по-рано той се предаде на властите и бе задържан. Бизнесменът е обвинен като подбудител на присвояване на заем от 148,5 млн. лева от Българската банка за развитие (ББР). По-леката мярка му бе наложена заради влошеното му здравословно състояние.

Той беше арестуван по време на разцеплението в ДПС между почетния председател Ахмед Доган и санкционирания за корупция по "Магнитски" Делян Пеевски.

По случая на Гайтански са обвиняеми също бившият изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев и Иван Георгиев, който е представител на свързваната с Гайтански фирма „Роудуей кънстракшън“. Обвиненията срещу тримата са свързани със заема от близо 150 млн. лева, отдаден от ББР на „Роудуей кънстракшън“ през 2019 г. Банката отчита почти пълна загуба по този кредит. Според прокуратурата част от парите от заема са използвани за изплащане на дивиденти на Гайтански в размер 46 млн. лева.

Мавродиев е привлечен като извършител на длъжностно присвояване, а Гайтански и Георгиев са обвиняеми в качеството на съучастници - съответно подбудител и помагач.

Обвиненията срещу Благомир Коцев

Припомняме, че прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Коцев, в който се твърди за извършена принуда и поискан подкуп. Според разследването първото престъпление е спрямо бившата служителка на общината Биляна Якова. Тя твърди, че през ноември 2023 г., малко след местните избори, Коцев е настоял да прехвърли над 3 млн. лв. от сметка на общината към "Градски транспорт", заплашвайки я с уволнение. По онова време Якова е отговаряла за проекта за обновяване на градския транспорт.

Освен това прокуратурата твърди, че Коцев, двамата обвиняеми заедно с него общински съветници и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова - 15% от стойността на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове. Именно от нейните показания идва твърдението за участие на лице с имунитет. Тя намеква, че става дума за председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който заяви, че ще я съди. Така и не беше привлечен с обвинение конкретен депутат по делото, а това стана основа на съдебното решение процесът да се премести във Варна, откъдето са почти всички свидетели и обвиняеми.

Димитрова е ключов свидетел на прокуратурата. При предишния кмет Иван Портних тя редовно печели обществени поръчки за доставка на храни, но след смяната на местната власт губи търгове и обжалва пред КЗК, която не откри нарушения. Решението е потвърдено и от ВАС, след което тя подава сигнал за корупция.

По делото беше разпитан и бившият заместник-кмет Диан Иванов. Той първоначално даде показания срещу Коцев, но после се отказа от тях с твърдение, че е бил притискан от ръководителя на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в подкрепа на обвинението: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

Според прокуратурата Коцев е обещал да повлияе именно на Иванов срещу поискан подкуп от Димитрова, тъй като той е трябвало да реши кой печели поръчката.

Коцев е обвинен и за поискан подкуп от 60 хил. евро от Траян Георгиев, който планирал строителство в центъра на Варна. За да се реализира проектът, е било необходимо изменение на устройствения план. Според показанията му са били поискани "60 бонбона", което и формира размера на обвинението.

Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов, отново във връзка със строителство и необходимостта от обединяване на имоти: Дългове за милиони не пречат: Бизнесът на нов свидетел срещу Коцев е за завиждане.

Определението на Варненския окръжен съд за мярката на Благомир Коцев обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано в апелативния съд в морската столица.

Арестът на варненския кмет предизвика серия от масови протести в негова подкрепа - граждани, активисти и съпартийците му от "Продължаваме промяната" нарекоха задържането му "политически мотивирано".

