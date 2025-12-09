Лайфстайл:

С много поздрави, но без Пеевски: Митингите на ДПС срещу омразата (ОБЗОР)

Митингите на "ДПС - Ново начало" под мотото "Не на омразата" започнаха около 18.00 ч. в десетки населени места, като завършиха преди 21.00 ч., но на тях не беше забелязан санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. Гражданите, които бяха на тези протести, обаче получиха много поздрави от Пеевски. Специални имаше за "сърцето и душата на ДПС" Кърджали и Белица. Там протестите бяха двамата заместник-председатели на партията - в Кърджали - Ерол Мехмед, а в Белица - Радослав Ревански. 

На протестите присъстваха също така народни представители на "ДПС - Ново начало" и представители на местната власт. 

Протестите приключиха мирно, бяха осигурени с полицейско присъствие и по последни данни на МВР - няма задържани и провокации към този момент.

Най-много хора сякаш се събраха в Кърджали, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Стара Загора и Ямбол, като протести имаше и в други по-малки населени места. В Стара Загора протестът беше подкрепен и от симпатизанти на партия ГЕРБ, съобщиха от първата политическа сила в социалната мрежа. ОЩЕ: Има ли задържани и провокации на митингите на "ДПС - Ново начало": Последни данни на МВР

Плакатите и посланията на протеста

С българско и европейско знаме, както и партийни флагове, както и плакати "Не на омразата" преминаха повечето от протестите. 

Освен призивите срещу омразата, правеха впечатления и плакатите на протеста, насочени към лидерите на ПП-ДБ, като например "ПП-ДБ - мислете за хората, не за пачки и пудели", снимка на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев с надпис "Позор за България" и други, изобразяващи бившия лидер на партията Кирил Петков като клоун. 

Направиха впечатление и песните на митингите, като звучаха "Я кажи ми, облаче ли бяло", песни на Веселин Маринов, както и химна на България и този на Европейския съюз. На някои протести се виеха и български хора, а митингът в Белица завърши със запалване на светлините на коледната елха. ОЩЕ: БОЕЦ предупреждава: Сигнали в МВР - Пеевски ще атакува собствените си протести за нагнетяване на напрежение

"Грешката Радев" и подкрепа на правителството

По време на политическите речи заместник-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански се извини на хората, че ги е агитирал да подкрепят Румен Радев през 2016 и 2021 г. "Извинявам се публично на всички, че лично аз и колегите зад мен ви агитирахме 2016 и 2021 г. да го изберем. Тази грешка ще си я поправим догодина живот и здраве ноември месец. Признаваме си грешката", каза заместник-председателят на "ДПС - Ново начало" и кмет на Белица Радослав Ревански по адрес на президента Румен Радев по време на митинга срещу омразата в Белица.

Изказването му идва на фона на днешното признание на президента Радев, че ще обяви свой политически проект, когато всички най-малко очакват. ОЩЕ: "Ще го направя, когато най-малко очаквате": Радев за своя партия, но вече не дали, а кога (ВИДЕО)

Макар и изначално да не бяха обявени така - митингите на "ДПС - Ново начало" изразиха подкрепа и за правителството на Росен Желязков. Това беше особено осезаемо в Кърджали, където дори кметът Ерол Мюмюн попита публиката дали подкрепя правителството, а тя отговори с утвърдителен възглас.

По време на протестите беше изразена и подкрепа към лидера на партията Делян Пеевски. 

"Да отправим едно послание, един знак към цяла България, към всички, които ползват ДПС с негативни цели, една пълна подкрепа за най-добрия лидер, за лидера на ДПС - за човека, който показа в много кратки срокове как се прави политика, как се работи за хората, как се решават проблеми", каза още Мюмюн. ОЩЕ: "Ние не сме хора на омразата": Ерол Мюмюн прати много поздрави на Кърджали от Пеевски

Деница Китанова
