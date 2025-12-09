Войната в Украйна:

"Радев беше грешка": Заместник на Пеевски каза, че ДПС го е подкрепило на вота през 2016 и 2021 г. (ВИДЕО)

09 декември 2025, 20:31 часа 1160 прочитания 0 коментара
"Извинявам се публично на всички, че лично аз и колегите зад мен ви агитирахме 2016 и 2021 г. да го изберем. Тази грешка ще си я поправим догодина живот и здраве ноември месец. Признаваме си грешката",  каза заместник-председателят на "ДПС - Ново начало" и кмет на Белица Радослав Ревански по адрес на президента Румен Радев по време на митинга срещу омразата в Белица. Изказването му идва на фона на днешното признание на президента Радев, че ще обяви свой политически проект, когато всички най-малко очакват. 

Ревански коментира и сглобката с ПП-ДБ, като обясни, че ДПС са нямали министри, но са подкрепяли, защото са искали да има правителство. 

"Да плашиш ДПС с избори е малко смешно", каза още Ревански. Подобно на кмета на Кърджали - Ревански прати поздрави на митинга от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. 

"Не на омразата"

Ревански се противопостави на омразата и посочи, че на омразата се отговаря с любов, а на камъните с цветя.

"Колегите кметове не могат да смогнат да обикалят своите обекти -  строят, приемат хората, действат, говорят и изведнъж някой, който не иска да има спокойствие и мир в държавата реши да запали народа и да подведе младите хора не от живия живот през телефона", смята Ревански. По думите му сега проблемите се решават бързо, а не утре или вдругиден. 

Той посочи, че хората в София не са лоши, но посочи, много от хората на ДПС работят и учат в столицата, а някои ги снимат и искат да се покажат в Тик-Ток. 

Междувременно по време на речта му прозвуча камбанен звън от местната църква. Ревански обърна внимание, че на митинга има както  мюсюлмани, така и християни и призова, докато се премести трансперантът от протеста - да запалят светлините на елхата и да пожелаят на своите братя и сестри християни светли Коледни празници. "Ние сме добри хора просто", каза Ревански. ОЩЕ: "Ние не сме хора на омразата": Ерол Мюмюн прати много поздрави на Кърджали от Пеевски

Версията на Ревански за скандала с Мирчев

"Миналата сряда отивам при председателя, слушам страшно тропане, излизам отвън да видя аджеба какво става, 30 хулигани с 10 телефона, застанали пред вратата да ни плашат. Може ли да изплашиш 500 хил. души. Не могат", заяви Ревански и разказа своя версия за конфликта с лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента. 

"Най-хубавото в този живот е да бъдеш себе си. Те искат да мразят, да бият, да обиждат. А момчето от Бабек какво им каза: "Спокойно бе, недейте като хамали и хулигани". ОЩЕ: С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕА и СНИМКИ)

Деница Китанова
