"Радев беше грешка": Заместник на Пеевски каза, че ДПС го е подкрепило на вота през 2016 и 2021 г. (ВИДЕО)

"Извинявам се публично на всички, че лично аз и колегите зад мен ви агитирахме 2016 и 2021 г. да го изберем. Тази грешка ще си я поправим догодина живот и здраве ноември месец. Признаваме си грешката", каза заместник-председателят на "ДПС - Ново начало" и кмет на Белица Радослав Ревански по адрес на президента Румен Радев по време на митинга срещу омразата в Белица. Изказването му идва на фона на днешното признание на президента Радев, че ще обяви свой политически проект, когато всички най-малко очакват.

Ревански коментира и сглобката с ПП-ДБ, като обясни, че ДПС са нямали министри, но са подкрепяли, защото са искали да има правителство.

"Да плашиш ДПС с избори е малко смешно", каза още Ревански. Подобно на кмета на Кърджали - Ревански прати поздрави на митинга от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Не на омразата"

Ревански се противопостави на омразата и посочи, че на омразата се отговаря с любов, а на камъните с цветя.

"Колегите кметове не могат да смогнат да обикалят своите обекти - строят, приемат хората, действат, говорят и изведнъж някой, който не иска да има спокойствие и мир в държавата реши да запали народа и да подведе младите хора не от живия живот през телефона", смята Ревански. По думите му сега проблемите се решават бързо, а не утре или вдругиден.

Той посочи, че хората в София не са лоши, но посочи, много от хората на ДПС работят и учат в столицата, а някои ги снимат и искат да се покажат в Тик-Ток.

Междувременно по време на речта му прозвуча камбанен звън от местната църква. Ревански обърна внимание, че на митинга има както мюсюлмани, така и християни и призова, докато се премести трансперантът от протеста - да запалят светлините на елхата и да пожелаят на своите братя и сестри християни светли Коледни празници. "Ние сме добри хора просто", каза Ревански.

Версията на Ревански за скандала с Мирчев

"Миналата сряда отивам при председателя, слушам страшно тропане, излизам отвън да видя аджеба какво става, 30 хулигани с 10 телефона, застанали пред вратата да ни плашат. Може ли да изплашиш 500 хил. души. Не могат", заяви Ревански и разказа своя версия за конфликта с лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

"Най-хубавото в този живот е да бъдеш себе си. Те искат да мразят, да бият, да обиждат. А момчето от Бабек какво им каза: "Спокойно бе, недейте като хамали и хулигани".