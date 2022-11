Интерпол издирва атентатор от Истанбул, избягал в България

Властите в Турция са информирали Интерпол за заподозрян за атаката, който се издирва – предполагаемият “съквартирант” на Ахлам Албашир, жената, задържана по-рано.

Те са изпратили снимки и самоличността на заподозрения, за да бъдат информирани съседните страни, включително Гърция, за да бъде арестуван, ако премине границата.

От извършената в Гърция проверка не са открити доказателства, които да сочат, че заподозреният е минал през страната, докато, както по всичко личи, в момента търсеният се намира в България, посочват гръцките издания.

Няма пострадали българи при експлозията в Истанбул

Това пък потвърди пред БТВ българският консул в турския мегаполис Васил Вълчев. „Тази информация е потвърдена по наша линия и от заместник валията. Нямаме сигнали и на дежурните телефони на генералното консулство”, посочи той.

По думите му броят на пострадалите значително е нараснал.

„По отношение на версиите за извършителите имаше изявление на вътрешния министър Сюлейман Сойлу за 21 задържани, включително извършителя. За него е установено, че е влязъл от Африн, Северна Сирия”.

“Лицето, което е поставило бомбата, е арестувано. Според нашите данни терористичната организация ПКК е отговорна за нападението”, заяви Сойлу в изявление, разпространено от официалната агенция Анадолу и местни телевизии.

This is the moment Turkish police arrested suspect of Sunday bombing on Istiklal Avenue at her hideout pic.twitter.com/4U4sVWKMFj