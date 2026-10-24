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Кървава хроника: Показните убийства, разтърсили България през последните месеци

24 октомври 2026, 13:05 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кървава хроника: Показните убийства, разтърсили България през последните месеци

През последните месеци страната бе разтърсена от поредица от показни убийства на добре познати фигури от бизнеса, спорта и обществения живот. От жестокия палеж в Банкя, през разстрела в Пловдив, до днешния атентат в столичния квартал „Павлово“ на Слави Бинев.

Мистерията "Загатото"

Хрониката започна в края на юли тази година с трагедията около 56-годишния бизнесмен Владимир Янков - известен като Владо Загатото. Той бе една от водещите фигури в сектора с внос на италианско кафе, чай и вендинг машини.

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Огнеборци, повикани да потушат пожар в къщата му в Банкя, се натъкват на силно овъгленото му тяло. Аутопсията и криминалистичният оглед доказаха, че Янков първо е бил жестоко пребит и измъчван, а впоследствие е залят с бензин и запален с цел заличаване на следите.

Въпреки че убийците са оставили в дома му над 50 000 евро, злато и луксозни часовници, разследващите откриват отворен сейф. Основната хипотеза е свързана с измъчване за придобиване на достъп до негов многомилионен криптопортфейл.

Разстрелът на Илиян Филипов в Пловдив

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В края на септември куршум в главата ликвидира Илиян Филипов – собственик на транспортния и строителен гигант PIMK, председател на сдружението „Бизнесът за Пловдив“ и президент на футболен клуб Ботев (Пловдив). Той е застрелян, след като слиза от автомобила си пред кооперация в пловдивския кв. „Христо Смирненски“.

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За извършване на престъплението бе арестуван 51-годишният Славчо Мегеров. Прокуратурата го привлече като обвиняем за умишлено убийство и поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, която съдът уважи.

Според данните на прокуратурата и съдебните състави, в основата на покушението стоят сериозни финансови взаимоотношения, неуредени сметки и натрупани дългове, свързани с така нареченото „черно тото“.

Убийството на Слави Бинев

Най-пресният случай от тази сутрин (24 октомври), ден преди президентските избори. Убит е бившият евродепутат, бизнесмен и председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев. Това става в столичния кв. „Павлово“.

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В 10:12 часа е подаден сигнал за изстрели. Според очевидци трима души, с които Бинев е имал среща, са избягали от мястото с автомобил „Лексус“. МВР обявява тревога и предприема действия, като колата е засечена на маагистрала „Тракия“, където край тунела „Траянови врата“ патрулите я спират.

На място са арестувани трима души - двама с турски произход и един български гражданин, у които са намерени два пистолета. Предполага се, че зад убийството стоят неуредени финансови сметки, като задържаните са предприемачи, изграждащи два нови жилищни комплекса в София.

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Убийства Слави Бинев убийство Илиян Филипов Владимир Янков
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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