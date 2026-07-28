Умишлен пожар в Банкя уби известен бизнесмен

Мъж на 56 години с инициали В. Т. Я. е загинал при пожар в къща в Банкя, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Сигналът за пожара е получен в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарът е възникнал в къща на ул. "Москва" №35 в Банкя. По данни на ГДПБЗН причината за възникването на пожара е умисъл.

По информация на БНТ жертвата е бизнесменът Владимир Янков, чието тяло е открито след пожара в дома му в Банкя. Когато пожарникарите отишли да гасят пламъците, в една от стаите открили тялото на Янков, което било силно обгоряло. Работи се по всички версии, включително и убийство.

Няма данни 56-годишният Янков да е бил свързан с някаква незаконна дейност. Той имал голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.