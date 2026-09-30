Убиха с куршум в главата ръководителя на Ботев Пловдив Илиян Филипов

Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни той е убит с изстрел в областта на главата, съобщи Нова телевизия. Към момента няма официална информация от МВР. Подробностите около тежкия инцидент се изясняват.

Не се съобщава за причините и обстоятелствата, при които е станала стрелбата. Няма данни и има ли задържан или заподозрян за тежкото престъпление.

Филипов е собственик и на транспортната компания PIMK.

Очаквайте подробности.