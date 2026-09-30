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Убиха с куршум в главата ръководителя на Ботев Пловдив Илиян Филипов

30 септември 2026, 6:44 часа 1389 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Убиха с куршум в главата ръководителя на Ботев Пловдив Илиян Филипов

Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни той е убит с изстрел в областта на главата, съобщи Нова телевизия. Към момента няма официална информация от МВР. Подробностите около тежкия инцидент се изясняват.

Не се съобщава за причините и обстоятелствата, при които е станала стрелбата. Няма данни и има ли задържан или заподозрян за тежкото престъпление.

Филипов е собственик и на транспортната компания PIMK.

Очаквайте подробности.

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убийство Илиян Филипов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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