Мащабна акция на полицията в България и Румъния, иззет е огромен боен арсенал

"В операция, ръководена от Румъния и България, правоохранителните органи от общо 31 държави са се насочили към лица, заподозрени в закупуване на оръжие от трафиканти на огнестрелно оръжие. Тъй като снабдяването с незаконни огнестрелни оръжия става все по-трудно и скъпо, отделни лица и организираната престъпност често прибягват до преработени алармени и сигнални оръжия. Тези пистолети за халосна стрелба са се превърнали в предпочитано оръжие за престъпниците, тъй като някои модели са се оказали лесни за преправяне за изстрелване на бойни патрони", се казва в съобщението на Европол, цитирано от 24 часа.

Повечето от конфискуваните алармени и сигнални оръжия са модели, произведени в Турция преди промяна в националното законодателство, свързана с производството им. Тези оръжия са били внесени в ЕС и законно предлагани за продажба в България и други държави-членки. Веднъж продадени обаче, те често са са ставали част от трафик през границите и превръщани в смъртоносни оръжия в други страни в или извън ЕС. Този процес на преправяне е модифициране на оръжията, за да могат да стрелят с бойни патрони, което е незаконно. Веднъж преработени, оръжията се разпространяват по незаконни канали, което допринася за пролиферацията на нелегално огнестрелно оръжие.

🚨 22 firearms traffickers arrested across Europe.



➡️ Seizures included 1,621 weapons, 24,735 rounds of ammunition,&explosives.



Led by 🇷🇴&🇧🇬, operation #Conversus was coordinated by Europol, with @Eurojust&@EU_Commission support.



More⤵️https://t.co/aQgo5BeE86 #EMPACT