Началникът на иранския генщаб: "Тръмп прави изкуствено дишане на Нетаняху, грешката му ще бъде наказана" (ВИДЕО)

Генерал-майор Абдулрахим Мусави, началник на щаба на въоръжените сили на Иран, обяви, че страната ще отговори на "американската грешка твърдо и пропорционално на действията на агресора". Думите му са във връзка с използваните от изтребители на САЩ противобункерни бомби, които нанесоха разрушения по ядрения обект във Фордо на 22 юни, а отделни атаки на американските сили с ракети "Томахоук" поразиха ядрените съоръжения в Натанз и Исфахан.

„Тръмп, нарушавайки всички международни закони, влезе на територията на нашата обичана стана Иран и атакува три точки на нашата свещена земя, нанасяйки разрушения. Независимо от мащаба на щетите, причинени от този глупав акт, същината на това престъпление и оскверняване няма да остане без отговор“, закани се Мусави.

„Това действие на Тръмп е от отчаяние и за да спаси той своята прокси сила – ционисткият режим, по-конкретно самия (Бенямин) Нетаняху“, тълкува генералът действията на американския президент в подкрепа на израелския премиер. „Когато видя индикации за слабост и провал на Нетаняху, той реши да му направи изкуствено дишане с този акт. Но това беше голяма грешка. Вече предупредихме за нейните последици много пъти".

