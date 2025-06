Израел удари поредни важни цели в Иран: Данни (ВИДЕО)

Израелските военновъздушни сили предприеха мащабни удари срещу иранската столица Техеран, съобщи OSINTdefender в социалната мрежа Х. Те бяха насочени към обекти и операции, считани за критични за стабилността на иранския режим. Сред тях са командни центрове и активи, принадлежащи на Ислямския революционен гвардейски корпус и вътрешните сили за сигурност, както и щаб на Басидж - Организация за мобилизиране на потиснатите. Това е паравоенна доброволческа милиция в рамките на Ислямския революционен гвардейски корпус и един от петте му клона. Още: Началникът на иранския генщаб: "Тръмп прави изкуствено дишане на Нетаняху, грешката му ще бъде наказана" (ВИДЕО)

Ударен е още и Корпус Алборз, който надзирава сигурността и военните операции в района на Техеран, както и командният център „Тар-Аллах“, който има задължението да защитава Техеран от заплахи за сигурността.

Сред обектите на израелската въздушна атака са още Корпус „Сайед ал-Шухада", който е отговорен за потушаването на вътрешни безредици, както и Главната дирекция за разузнаване на вътрешните сили за сигурност, която надзирава персонала в звеното за вътрешна сигурност и управлява наблюдението и контрола на организационна информация и медии. Още: Иранският престолонаследник в изгнание е готов да поеме властта - инициира фронт срещу режима (ВИДЕО)

Наред с това изтребители на ИВВС атакуваха ирански военни щабове, обекти за производство на ракети и радари, както и инфраструктура за съхранение на ракети в Техеран, тъй като Израелските военновъздушни сили продължават да засилват атаките си срещу военните способности на иранския режим и ще продължат да работят за постигане на въздушно превъзходство, за да поддържат сигурността на Държавата Израел. Още: Израелските сили прекъсват пътищата на иранците до ударения от САЩ ядрен обект във Фордо (ВИДЕО)

