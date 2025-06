Ирански ракети полетяха срещу Катар и Ирак: Техеран обяви операция срещу военни бази на САЩ (ВИДЕО)

Ирански ракети полетяха срещу арабски държави - Катар и Ирак. Причината - старт на операция срещу американски военни бази. Иранската държавна телевизия IRIB съобщи, че е започнала операция "Башарат ал-Фатх" - тя е насочена срещу американски военни бази.

Буквално преди около час Катар обяви, че затваря въздушното си пространство "до второ нареждане". Fox News добавя, че и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са затворили въздушното си пространство. Турският журналистически проект Clash Report съобщи, че към емирството са полетели поне 6 ракети, а още 1 е изстреляна срещу цел в Ирак. Израелският телевизионен водещ Амит Сегал обаче твърди, че изстреляните по Катар ракети са 10. Смята се, че основна цел в Катар е военновъздушната база "Ал Удеид" - това беше потвърдено буквално преди минути от пресслужбата на Иранската революционна гвардия:

NOW: Doha, Qatar. Iranian missiles being intercepted. pic.twitter.com/8c8VQJCzrY

Преди да бъдат изстреляни ракетите, се появиха данни за заглушаване на GPS сигнала в Катар и Персийския залив. А вече има информация и, че американският президент Доналд Тръмп е на спешна среща с американския държавен секретар Марко Рубио, американския министър на отбраната Пийт Хегсет и началник-обединените щабове на американската армия:

NOW: GPS disruptions in Qatar and other Gulf countries. pic.twitter.com/MXSyq7wuwe