Незаключена врата на уж охраняваната от НСО Доцова: Акцент от скандала със Соня Колтуклиева

Чл. 13, ал 1. от Закона за НСО гласи, че основните функции и дейности на Националната служба за охрана са: “прогнозиране и разкриване на заплахи за безопасността на охранявани лица и обекти”. Това пише в коментар на събитията от тази вечер пред централата на "Прогресивна България" журналистката Полина Паунова.

Ето какво още написа тя:

От разпространо видео в социалните мрежи се вижда, че гардовете на председателката на парламента Михаела Доцова чисто и просто не изпълняват закона. Клипът сочи, че Соня Колтуклиева получава безпрепятствен достъп до автомобила на Доцова. Дали това е умишлено или както всеки път - “толкова си могат” няма никакво значение. Факт е, че прогнозата как една кола остава без охрана, а ще има опит вратата ѝ да се отвори, особено когато всичко това е предшествано от конфликтна ситуация, каквато видеото ни показва, не е сложна. Тази прогноза, освен дето не е сложна, е и задължение вменено на служителите на НСО със закон.

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Всичко това е поредното доказателство, че ще умрем (буквално) от посредственост. Може би ако охранителите се обучават наистина, а не са просто пазванти, ситуацията би изглеждала инак.

Колкото до всичко останало: българска гражданка лежи на земята, след като гард на НСО я е блъснал, осигурявайки уж безопасността на охранявано лице, в случая председателката на парламента Михаела Доцова. Въпросната гражданка не става. Сайтове (а и медии) впоследствие съобщават, че жената е с комоцио и извадено рамо. Дали това е така или не - няма особено значение. Има значение, че колата на г-жа председателката на Народното събрание не спира след като става ясно, че Соня Колтуклиева (представяваща ПИК) не се изправя.

Без значение дали ние се харесваме един друг или не. И без значение дали харесването или нехаресването имат своите основания - човек лежи на земята. Разбира се, че дори по закон сме длъжни да се притечем на помощ.

Според Наказателния кодекс, който при непосредствена опасност за живота на другиго не се притече на помощ, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго, се наказва. Напълно е ясно, че Доцова няма как да знае дали животът на Колтуклиева е застрашен или не. Но е и напълно ясно, че след сблъсък на улицата (па макар и с държавен гард) гражданка лежи на земята. Най-естествено е (дори без да е законово вменено) човешко същество да провери дали друго човешко същество да се нуждае от помощ.

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Това не се случва. Колата на председателката на парламента (управлявана пак от служител на НСО) отпрашва. И разбира се, че Доцова може да спре шофьора си.

Това е епизод, който има потенциал да обърне изборите. Той може да е планиран така (ясно е какво искам да кажа), но може да е и напълно случаен. При всички положения обаче председателят на НС, а и всеки от нас, в такава ситуация дължи реакция. Такава не видяхме.

За подобна липса на реакция, чисто човешка, не политическа, в цивилизования свят се дължи оставка.

Националната служба за охрана е особена служба. Президентът осъществява ръководство и контрол върху нея, назначава и освобождава началника ѝ, след съгласуване с Министерския съвет. Нарадното събрание също упражнява контрол.

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Всички по веригата са компрометирани - Йотова си е на предизборно събитие, председателката на парламента очевидно не се притеснява, че гражданин лежи на улицата (и не става) след сблъсък с нейната охрана.

Тази власт има голям проблем. Тя се намесва удобно в разтегнатите граници на допусимото, установени от Борисов и Пеевски. Тя действа по същия начи, със същите средства.

Апропо, председател на парламента си е тръгвал за по-малко от поста. Нищо, че после дъражвното предприятие го осинови и го направи служебен премиер, назначен от настоящия премиер, докато беше президент. Казано иначе: Димитър Главчев изхвърча за тъпотия на фона на проснат човек на земята.

Дано Соня Колтуклиева е добре. А дискусията дали тя е журналист или не, която се развихря, е тотално безпочвена. Отговорът е ясен. Но всеки гражданин, срещу когото е употребена прекомерна сила, за да се пази властта, е основание за търсене на политическа отговорност (не на думи).

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