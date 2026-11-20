В избора за ВСС има една добра новина: “Прогресивна България” се отказа от двама от най-спорните си кандидати: Милев и Малчев. Въпросът е защо изобщо бяха номинирани, но това са дълги и други разсъждения. Не бяха избрани двете откровено политически предложения: Цвета Рангелова от “Възраждане” и Васил Пандов от “Продължаваме промяната”. Това също е добра новина. Това написа на профила си във Facebook журналистът Полина Паунова.

Ето какво още написа тя:

Има още добри новини в състава на парламентарната квота на бъдещия ВСС. Имената им са очевидни, затова няма да се спирам на тях.

Мисля че ПП и ДБ дължат обяснение за гласуването си “за” кандидатурата на пловдивския съдия (първо близък до Цацаров, а сега предполагаемо приближен до другия пловдивски клон на ПБ) Иван Калибацев. Той лично е бил спасяван от настоящия компрометиран състав на ВСС (доказал, че действа по политическа команда на Борисов и Пеевски). А съдията, който подава сигнал срещу него пък впоследствие е мачкан от същия тоя състав на ВСС.

При напълно естествените политически преговори за ВСС (заради необходимите 160 гласа) е съществено публиката да разбере защо една номинация с отявлени проблеми получава масова подкрепа. И понеже номинацията е на ПБ, а ПП и ДБ са се съгласили да го подкрепят - те най-вече дължат отговор. Казано иначе – ние към възможностите на ПБ на собствен ход не сме особено взискателни, защото на собствен ход издигнаха Милев и Малчев.

Разбира се, този ВСС обещава да е по-смислен поради влизането на реформаторите в него. Но има и сериозен проблем: гласуването за Калибацев е малко като гласуването за Десислава Атанасова за конституционен съдия.

И за подобен тип вот обяснения трябва да се дават и да се изискват настоятелно. И от журналисти, и от непревителствения сектор, и от гражданите, които са ангажирани с тази тема и я припознават за важна. Защото в последна сметка остава, че ВСС колективно (а не с гласовете на реформаторите) избира главен прокурор, шеф на ВАС. И тогава политинженерингът се крепи на глас или и два. Които като нищо да са вкарани с гласовете на ПП и ДБ.