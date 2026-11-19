"Ялта 2.0 не се състоя. Защото никога не е била възможна. Всъщност не е била дори и желана, освен може би от Путин". Това написа в личния си профил във Facebook евродепутатът Радан Кънев.

🤡 Putin fancies himself a modern-day Stalin When a propagandist asked whether the meeting with Trump and Xi resembled "Yalta 2.0," Putin nodded approvingly. Oh yes, we saw this "Stalin" yesterday. In his own fantasies, he's the master of the world's fate. In reality, though... Finish the sentence in the comments! — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

В публикацията Кънев коментира защо сега не е имало, а и няма начин руският диктатор Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп и китайският авторитарен лидер Си Дзинпин да си разделят света. Най-очевидното - САЩ и Китай, които са водещите световни сили, не са готови да делят нищо с Русия, още по-малко да делят и помежду си - Още: Срещата Тръмп-Си-Путин приключи за 90 минути: Ще реформират ООН, а зад кулисите надничат Тайван и "Ялта 2.0" (ВИДЕО)

"Първо, в днешния свят няма "Трима големи". И не просто защото в представите на Си и Тръмп големите са двама, което се видя доста ясно. А защото и двамата не са достатъчно големи - нито във вътрешната си политика, нито в глобалната - за да чертаят сфери на влияние.

Второ, защото всъщност и двамата "големи" не са готови, ама далеч не са готови, да се разберат за сфери на влияние. Още по-малко са готови да осигурят сфера на влияние на третия, който от близо пет години сам не може да си осигури дори програма минимум.

Трето, защото никой извън двамата или тримата не е готов да приеме резултата от подобна договорка. Нито потенциалните преки "жертви" - Украйна, Тайван, Балтийските републики, Финландия, а най-малко засегнатите средни сили като Япония, Виетнам, Канада, Полша, Турция. Да не споменаваме ядрените - Обединеното кралство, Франция, Индия…

Най-важната тема за нас, разбира се, е ролята на Европа. Ясно е, че отсъствието от конкретния международен форум не е никакъв проблем (доколкото от цяла Европа само Северна Македония има излаз на Тихия океан, а тя не е член на ЕС).

Това обаче не бива да е успокоение. Проблем има. Добрата новина е, че за разлика от 1945-та, без Европа* нищо не може да се реши. Лошата - че Европа няма единството и геостратегическата сила, за да участва в глобалните процеси като един субект. По-единни сме от преди 20 или 30 години, но далеч не достатъчно за днешния (и утрешния) свят.

Изграждането на европейското единство, особено в сигурността и дипломацията, е първостепенен интерес, подчертано за по-слабите и геополитически уязвими държави-членки като България. За съжаление, политиката на нашето правителство е тъкмо в обратната посока" - Още: Мерц работи да има още пари за Украйна без фактори като Льо Пен да пречат (ОБЗОР - ВИДЕО)

* През ʼ45-та Британската монархия не е “Европа”, а универсална колониална империя. Чърчил нито иска, нито може да представлява Европа.