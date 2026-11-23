Партньорите на Украйна искат от Володимир Зеленски да им благодари - често и изобилно. При това не само американците, дори такива антиподи като Доналд Тръмп и Джо Байдън, говорят за недостатъчната благодарност на украинския лидер. (За Тръмп е ясно, това бе често повтаряно от него оплакване, но подобно изказване направи и Байдън в публикуваните си преди дни мемоари, в които заяви, че Зеленски е бил "не толкова благодарен, колкото очаквах".) Но нещо подобно се чу и от британския министър на отбраната Бен Уолъс на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през юли 2023 г., пише украинският журналист и политически анализатор Леонид Швец в своята коментарна колонка за изданието "Слово i дiло".

Швец припомня как тогава, преди две години, Уолъс заяви на Зеленски: "Ние не сме Amazon" и че хората искат да видят "малко благодарност". И пише:

"Тогава Зеленски отново отговори дръзко: "Просто не знам как иначе можем да ви благодарим? Можем да се събуждаме сутрин и да благодарим лично на министъра. Нека ми пише как да му благодаря и аз ще му благодаря по този начин." Оттогава, между другото, той неуморно благодари на всеки от четиримата британски министри на отбраната, които оттогава наследиха иначе страхотния Бен Уолъс.

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Както се казва, веднъж е случайност, два пъти е съвпадение, но три пъти вече очевидно е закономерност. Ако редовно се говори за недостатъчна благодарност, значи има нещо зад това.

Добре, може би самият Зеленски е отчасти виновен за тези оплаквания. Може би е прекалено директен в изказванията си и недостатъчно щади чувствата на събеседниците си, използвайки статута си на лидер на страна, която искат да унищожат - извънредните обстоятелства изискват нестандартни форми на комуникация. Но и партньорите, изискващи признание, явно също се опитват да решат някакви собствени проблеми по този начин."

Нататък журналистът вижда два възможни варианта за тази често срещана реакция на западни партньори на Украйна. Единият, според него, е типичен за хора като Тръмп, които искат да акцентират на това кой е благодетелят и кое е облагодетелстваният и да покажат на всяка цена, че благодетелят е имал решаващото влияние: "Ако не бяхме ние!"...

Вторият вариант, според анализатора, произтича от желанието, често подсъзнателно на партньорите, да споделят успехите на украинците, да подчертаят собственото си участие в трудната и благородна работа, с която Украйна е ангажирана, докато други, далеч по-добре осигурени и защитени държави, остават настрана, което донякъде мъчи съвестта на тези, които я имат.

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В заключение той казва, че Украйна, която, остава силно зависима от чуждестранната помощ и ще продължи да бъде зависима от нея и по време на фазата на следвоенното възстановяване, трябва да разчупи образа на страна, която е вечен длъжник на някого - един образ, който се създава непрестанно както от враговете й, така и от по-малко значими партньори. Но предупреждава същевременно, Украйна да не изпадне в другата крайност - да започне да се чувства на пиедестала на нация, на която всички са задължени сега и завинаги.