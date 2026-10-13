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Окончателно: Жената на Ивелин Михайлов трябва да плати на НАП около 310 000 евро данъци

13 октомври 2026, 17:54 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: BG Elves
Окончателно: Жената на Ивелин Михайлов трябва да плати на НАП около 310 000 евро данъци

Вася Михайлова - жената на кандидата за президент, бивш депутат и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов - е загубила окончателно делото си срещу НАП за близо 605 хиляди лева неплатени данъци и осигуровки (около 310 000 евро). Това става ясно от решение на Върховния административен съд (ВАС), публикувано днес, 13 октомври. Състав с председател Йордан Константинов и членове Петя Желева и Лозан Панов е потвърдил решението на по-долната инстанция - Административен съд - Варна, с което Михайлова е осъдена да плати тези данъци и осигуровки с натрупаните към тях лихви.

Ревизионни актове на НАП срещу Вася Михайлова

В началото на тази година се разбра, че Националната агенция за приходите (НАП) издирва жената на Ивелин Михайлов, за да ѝ връчи нов ревизионен акт. Вася Михайлова е била включена в публичния бюлетин на издирваните лица дни преди Коледа, на 22 декември 2025 г., съобщиха от разследващия сайт BIRD.bg. Този акт е от 28 ноември 2025 г., или два дни след като прокуратурата извърши претърсвания и арести на приближени до "Величие" и обяви, че разследва организирана престъпна група около "Исторически парк": НАП издирва жената на Ивелин Михайлов с втори ревизионен акт.

От обявлението на НАП ставаше ясно, че Вася Михайлова трябва да се яви в 14-дневен срок при главен инспектор по приходите Миглена Григорова-Никифорова. Ако не го стори, документът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Това не бе първият ревизионен акт, наложен на жената на Ивелин Михайлов, за която се твърди, че е във "фиктивен развод" с него. Именно предишният акт е в основата на съдебния спор - той бе за 310 хиляди евро (над 600 хиляди лева), от 23 декември 2024 г., за данъчни задължения за периода 2018-2021 г. Вася Михайлова го обжалваше.

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Съдебното решение

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Според съдебното решение на ВАС общата сума по ревизионния акт (с главници и лихви) е около 604 700 лева, или над 309 хиляди евро. Върховният административен съд:

  • отхвърля касационната жалба на Вася Михайлова като неоснователна;
  • оставя в сила решението на Административен съд – Варна от 10.03.2026 г.;
  • приема, че ревизионният акт е валиден и поражда правни последици;
  • осъжда Михайлова да заплати на НАП още 345 евро юрисконсултско възнаграждение за касационното производство.

ВАС посочва, че електронният адрес е бил деклариран пред НАП през 2016 г. при заявяване на електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК). Заповедта за възлагане на ревизията е изпратена на този адрес и е изтеглена на 13.11.2023 г. Самата Михайлова впоследствие е поискала документите по ревизията да ѝ се изпращат на същия електронен адрес. Тя е получавала документите, искала е удължаване на срокове и е имала възможност да представя доказателства и да организира защитата си.

Според съда обстоятелството, че първоначалното заявление за електронни услуги вече е било унищожено поради изтичане на срока за съхранение, не доказва, че адресът не е бил деклариран от нея.

Снимка: Ивелин Михайлов, БГНЕС

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Съдът приема също, че случаят се различава от други съдебни казуси, при които лицето не е било уведомено за ревизията и не е могло да защити правата си.

ВАС изрично отбелязва, че срокът за оспорване на ревизионния акт по същество е пропуснат. Това означава, че съдът разглежда въпроса дали актът е нищожен, а не извършва цялостна нова проверка дали всички данъчни задължения са правилно изчислени.

Възбраната на имоти на Ивелин Михайлов и Вася Михайлова

През 2025 г. Националната агенция за приходите наложи възбрана на 147 имота, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова. По-голямата част от тях са ниви. Това изчисли отново BIRD, след като в публичното пространство се цитираха различни числа, вариращи от 160 до цели 300 запорирани имота: Запорираните имоти на Ивелин Михайлов и жена му се оказаха по-малко: какви и къде?

Всъщност броят им зависи от това към кой момент, кой, как и дали правилно ги брои. Към 20 май 2025 г. данните показваха, че са 147 имота (обекта), които на практика може да се опишат като 110 - 65 ниви и 45 селски двора с постройки в тях.

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ВАС НАП укриване на данъци върховен административен съд Ивелин Михайлов Вася Михайлова
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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