Кабинетът "Радев":

"Величие" издигна Ивелин Михайлов за президент

09 септември 2026, 21:12 часа 563 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
"Величие" издигна Ивелин Михайлов за президент

Партия „Величие" издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент и на Юлиана Матеева за вицепрезидент, съобщиха от пресцентъра на партията. През последните седмици проведохме вътрешно проучване и обсъждане сред членове и симпатизанти на „Величие“. За нас беше важно да чуем хората и да разберем кого искат да ни представлява в предстоящата президентска кампания. Кандидатурите на двама души получиха над 90% от гласовете, каза Албена Пекова, председател на партия „Величие”, цитирана в прессъобщението.

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Ивелин Михайлов е роден на 30 август 1977 г. в Горна Оряховица, според информация на интернет страницата на партията. Идеолог и главен изпълнителен директор на „Исторически парк“ АД. Завършил е Икономическия университет – Варна, специалност „Стопанско управление“. Икономист, финансист, подпомага развитието на малкия и средния бизнес чрез семинари, специализирана литература и др. Идеолог и вдъхновител на партия „Величие“. Депутат в 51-вото Народно събрание.

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Юлиана Матеева е родена във Варна. Завършила е средното си образование в V гимназия „Йоан Екзарх”, след което - специалност „Право” в Юридическия факултет на Техническия университет в родния си град. Професор по наказателно право е в Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Тя е преподавател по наказателно право и в Югозападния университет „Неофит Рилски”.

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Матеева има повече от 20 години опит в сферата на висшето образование, включително два мандата на длъжност „ръководител катедра”. Практикуващ адвокат към Адвокатската колегия във Варна. Депутат в 50-вото и 51-вото Народно събрание, пише БТА.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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