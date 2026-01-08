НАП издирва жената на Ивелин Михайлов с втори ревизионен акт

Националната агенция за приходите (НАП) издирва жената на депутата Ивелин Михайлов - лидерът на "Величие", за да ѝ връчи нов ревизионен акт. Вася Михайлова е включена в публичния бюлетин на издирваните лица дни преди Коледа, на 22 декември, съобщиха от разследващия сайт BIRD.bg. Новият акт е от 28 ноември 2025 г., или два дни след като прокуратурата извърши претърсвания и арести на приближени до "Величие" и обяви, че разследва организирана престъпна група около "Исторически парк": Всички обвинени по разследването около "Исторически парк" остават в ареста.

От обявлението на НАП става ясно, че Вася Михайлова трябва да се яви в 14-дневен срок при главен инспектор по приходите Миглена Григорова-Никифорова. Ако не го стори, документът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Срокът, който се брои от 22 декември, вече е изтекъл.

Втори ревизионен акт за Вася Михайлова

Това не е първият ревизионен акт, наложен на жената на Ивелин Михайлов, за която се твърди, че е във "фиктивен развод" с него. Предишният акт за 310 хиляди евро (над 600 хиляди лв.) от 23 декември 2024 г. е за данъчни задължения за периода 2018-2021 г. Вася Михайлова го обжалва по съдебен ред. Административният съд във Варна образува дело по жалбата ѝ през октомври миналата година.

По всичко изглежда, че новият ревизионен акт се отнася за ревизия за периода след 2021 г., твърди BIRD.bg.

Още: Оказван натиск и кой стои на върха на пирамидата: Ивелин Михайлов с подробности за акцията на КПК

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че през 2025 г. Националната агенция за приходите наложи възбрана на 147 имота, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова. По-голямата част от тях са ниви. Това изчисли отново BIRD, след като в публичното пространство се цитираха различни числа, вариращи от 160 до цели 300 запорирани имота.

Всъщност броят им зависи от това към кой момент, кой, как и дали правилно ги брои. Към 20 май 2025 г. данните показват, че са 147 имота (обекта), които на практика може да се опишат като 110 - 65 ниви и 45 селски двора с постройки в тях.

Още: Запорираните имоти на Ивелин Михайлов и жена му се оказаха по-малко: какви и къде?

"Длъжникът" Ивелин Михайлов

През 2024 г. НАП търсеше 300 хил. лв. задължения и от Ивелин Михайлов като физическо лице. Той ги погаси, обеща и че ще стори същото със задълженията на свързаните с него фирми. Това обаче не се е случило, твърди разследващият сайт и добавя, че Михайлов е №2 в своеобразната класация на депутати, длъжници на държавната хазна. Пред него е единствено Димитър Аврамов от "ДПС - Ново начало", изчислява медията.

Твърди се, че Ивелин Михайлов е имал 514 хиляди лева задължения към приходната агенция чрез 9 фирми, свързани с него, към момента, в който е станал народен представител в 51-вия парламент.

Още: Ивелин Михайлов: Съпругата и счетоводителят ми са арестувани (ВИДЕО)