Лайфстайл:

НАП издирва жената на Ивелин Михайлов с втори ревизионен акт

08 януари 2026, 12:55 часа 234 прочитания 0 коментара
НАП издирва жената на Ивелин Михайлов с втори ревизионен акт

Националната агенция за приходите (НАП) издирва жената на депутата Ивелин Михайлов - лидерът на "Величие", за да ѝ връчи нов ревизионен акт. Вася Михайлова е включена в публичния бюлетин на издирваните лица дни преди Коледа, на 22 декември, съобщиха от разследващия сайт BIRD.bg. Новият акт е от 28 ноември 2025 г., или два дни след като прокуратурата извърши претърсвания и арести на приближени до "Величие" и обяви, че разследва организирана престъпна група около "Исторически парк": Всички обвинени по разследването около "Исторически парк" остават в ареста.

От обявлението на НАП става ясно, че Вася Михайлова трябва да се яви в 14-дневен срок при главен инспектор по приходите Миглена Григорова-Никифорова. Ако не го стори, документът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Срокът, който се брои от 22 декември, вече е изтекъл.

Втори ревизионен акт за Вася Михайлова

Това не е първият ревизионен акт, наложен на жената на Ивелин Михайлов, за която се твърди, че е във "фиктивен развод" с него. Предишният акт за 310 хиляди евро (над 600 хиляди лв.) от 23 декември 2024 г. е за данъчни задължения за периода 2018-2021 г. Вася Михайлова го обжалва по съдебен ред. Административният съд във Варна образува дело по жалбата ѝ през октомври миналата година.

По всичко изглежда, че новият ревизионен акт се отнася за ревизия за периода след 2021 г., твърди BIRD.bg.

Още: Оказван натиск и кой стои на върха на пирамидата: Ивелин Михайлов с подробности за акцията на КПК

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че през 2025 г. Националната агенция за приходите наложи възбрана на 147 имота, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова. По-голямата част от тях са ниви. Това изчисли отново BIRD, след като в публичното пространство се цитираха различни числа, вариращи от 160 до цели 300 запорирани имота. 

Всъщност броят им зависи от това към кой момент, кой, как и дали правилно ги брои. Към 20 май 2025 г. данните показват, че са 147 имота (обекта), които на практика може да се опишат като 110 - 65 ниви и 45 селски двора с постройки в тях.

Още: Запорираните имоти на Ивелин Михайлов и жена му се оказаха по-малко: какви и къде?

"Длъжникът" Ивелин Михайлов

През 2024 г. НАП търсеше 300 хил. лв. задължения и от Ивелин Михайлов като физическо лице. Той ги погаси, обеща и че ще стори същото със задълженията на свързаните с него фирми. Това обаче не се е случило, твърди разследващият сайт и добавя, че Михайлов е №2 в своеобразната класация на депутати, длъжници на държавната хазна. Пред него е единствено Димитър Аврамов от "ДПС - Ново начало", изчислява медията.

Твърди се, че Ивелин Михайлов е имал 514 хиляди лева задължения към приходната агенция чрез 9 фирми, свързани с него, към момента, в който е станал народен представител в 51-вия парламент.

Още: Ивелин Михайлов: Съпругата и счетоводителят ми са арестувани (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
НАП Исторически парк Ивелин Михайлов ревизионен акт Величие
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес