Под сянката от "Осемте джуджета" и ареста на Явор Златанов: ВСС избра нов и.ф. главен прокурор

Магдалена Лазарова-Проданова бe избрана за и.ф. главен прокурор през следващите шест месеца. Пленунът на ВСС взе решението със 17 гласа "За" и два гласа "против". То не беше подкрепено от съдиите Атанаска Дишева и Олга Керелска - два от най-силните гласове във ВСС "против" и тогава, когато за главен прокурор беше избран Иван Гешев. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. Според Закона за съдебната власт постът на и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС), на Върховния касационен съд (ВКС) и на главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца.

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Според Атанаска Дишева, която гласува "против", тази точка не следва да се разглежда днес, тъй като материалите по нея са били предоставени на членовете на Пленума вчера следобед и не е спазен тридневният срок. По думите ѝ може да бъде свикано извънредно заседание на Пленума, за да се спази този срок и то да се проведе преди 22 октомври. Предложението ѝ беше отхвърлено с 15 гласа "против" и три гласа "за".

Дишева добави, че е открила информация, според която Лазарова е участвала в съдебния състав, разглеждал мярката за неотклонение на Явор Златанов, част от аферата "Осемте джуджета". Тъй като обаче не е спазен тридневният срок, Дишева не е успяла да се сдобие с протокол от заседанието. Тя посочи, че тъй като това е едно от знаковите дела в българското правосъдие, решенията на Лазарова по него биха могли да говорят много за професионалните ѝ качества.

Дишева поиска и изслушване на Лазарова, преди да бъде гласувана кандидатурата ѝ за поста и.ф. главен прокурор. Предложението беше отхвърлено с един глас "За" и 18 "против".

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В момента Магдалена Лазарова е заместник-главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на главен прокурор. Нейният мандат изтича на 22 октомври.

Коя е Магдалена Лазарова?

Преди няколко дни от rазследващата медия BIRD.bg припомниха как през 2019 г. именно спецсъдията Магдалена Лазарова остави за постоянно в ареста Явор Златанов, който стана една от най-известните жертви на мрежата за влияние на Петьо Петров-Еврото. Еврото е бил потърсен за съдействие от Златанов-баща след спор за семейния бизнес - най-голямата фирма в България за асансьори "Изамет". Докато е бил зад решетките, Златанов е бил оставен без медицинска помощ при тежък уросепсис. Той губи бъбрека си и едва на косъм да не загуби живота си. Самият той твърди, че е имало заплахи срещу него да предаде бизнеса си - иначе ще умре, защото няма да получи лечение - ОЩЕ: "Петьо Еврото поема нещата": Съдът върна на Златанови завзетата от "Осемте джуджета" фирма

Името на бизнесмена стана известно, след като неправителствената организация Антикорупционния фонд (АКФ) оповести, че бившият следовател Петьо Петров - Еврото търгува с влияние в ресторанта "Осемте джуджета". АКФ специално обърна внимание и на случая със Златанови - ОЩЕ:

От BIRD казват и с какви мотивите Явор Златанов остава за постоянно в ареста - "Презумптивната обществена опасност на вменените престъпления, за които мнозинството счете, че е налице обосновано предположение, произтичащо от наказуемостта им".

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Златанов осъди на първа инстанция българската прокуратура заради нейните действия по задържането му и изземването на бизнеса му. ОЩЕ: "Бях на прага на смъртта": Явор Златанов за избора между живота и да прехвърли бизнеса си на Петьо Еврото

Лазарова продължи да расте в кариерата, като кулминацията бе посочването и за зам.-главен прокурор лично от Борислав Сарафов, припомнят от BIRD.