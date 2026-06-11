"Морална победа, но горчива": Явор Златанов, който осъди прокуратурата по казуса "Осемте джуджета"

Морална победа, но горчива. Така бизнесменът Явор Златанов определи решението на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да му плати 100 000 евро заради незаконния му арест. Магистратите официално признаха, че задържането му е целяло единствено превземане на неговия бизнес, а не установяване на обективната истина. Припомняме, че името на бизнесмена стана известно, след като Антикорупционния фонд оповести, че бившият следовател Петьо Петров - Еврото търгува с влияние в ресторанта "Осемте джуджета".

ОЩЕ: Съдът: Делото "Осемте джуджета" е било с цел прокуратурата да ограби парите на български гражданин

Златанов не крие разочарованието си от символичния размер на компенсацията и от факта, че истинските виновници за съсипването на живота му остават почти безнаказани. "Това решение има две лица. Първото е, че Софийският градски съд направи една важна първа стъпка, като официално призна правотата ми и това, че прокуратурата е действала незаконно и престъпно спрямо мен. Бях незаконно лишен от свобода с една-единствена цел - да бъда ограбен, съсипан, мачкан и тормозен. Бях поставен на ръба на смъртта и трябваше да избера между живота си и прехвърлянето на бизнеса на Петьо Еврото. След като преживях този кошмар, съдът реално се подиграва с размера на това обезщетение, защото то е просто символично", изказа мнението си Златанов в ефира на Нова телевизия.

Той си припомни ужаса от 2019 г. - нахлуване в дома му дни след раждането на детето му, ограбване на цялото имущество и насилствено изземване на фабриката му с помощта на полицейски сили. Докато е бил зад решетките, Златанов е бил оставен без медицинска помощ при тежък уросепсис, като лекарите са го предупреждавали, че всеки час е критичен.

ОЩЕ: Изтекли срокове спасили Сарафов от дисциплинарна проверка по "Осемте джуджета", разкриват документи

"Докато не се смени Висшият съдебен съвет, Петьо Еврото ще бъде господар на нашата прокуратура", категоричен бе бизнесменът.

Златанов заяви, че е обиден фактът, че за "цялата тази история с отнетото от мен злато и пари Петьо Еврото е осъден за документна измама и трябва да плати малко над 2 500 евро". "Това е много обидно. И показва, че в България прокурорите могат да извършват каквито престъпления поискат и да останат безнаказани", изтъкна той.