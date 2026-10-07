Кой ще оглави прокуратурата? Прокурорската колегия излезе с официална номинация

До следващата сряда (14 октомври) трябва да стане ясно съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати Прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова дали е съгласна след 22 октомври, когато изтича максимално допустимият по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова да заеме поста.

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Според последните промени в Закона за съдебната власт изборът трябва да бъде направен не от Колегията, а от Пленума на Висшия съдебен съвет.

Ако отговорът на Магдалена Лазарова е положителен, гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако обаче е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата.