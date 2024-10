Случаят с Левон Манукян: Фиктивни договори със "строители" и безработни и огромни суми, източени от министерството

Окръжната прокуратура в Пловдив съобщи, че е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение на 40-годишния Петко Писков. Той е привлечен като обвиняем за това, че през септември е улеснил директора на театъра в Разград Левон Манукян да присвои 937 889 лева. Заседанието е насрочено за 15 ч. За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от 10 до 20 години, съобщиха от държавното обвинение.

Към наказателна отговорност по делото е привлечен и самият Манукян за длъжностно присвояване. Обвинения са повдигнати на 34-годишния Борис Чилов и Атанас Георгиев на 32 г. Същите са привлечени като обвиняеми за пране на пари - за това, че на 26 септември в Пловдив, след предварително сговаряне помежду си, са получили и държали пари на стойност 147 000 лева, за които са знаели, че са придобити чрез престъпление. За това законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 8 години затвор и глоба в размер от 5000 до 20 000 лева. Четиримата обвиняеми са задържани първоначално с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа.

Вчера Окръжният съд остави Георгиев в ареста, а Чилов е освободен под гаранция в размер на 3000 лв. Манукян пък излезе на свобода срещу 50 000 лв., които трябва да внесе до 10 дни. Последните двама имат и забрана да напускат страната без разрешение на прокурор.

Подробности за престъплението

В хода на разследването е установено, че в театъра в Разград в началото на септември са били назначени поне 41 души, които не са започнали реално работа. Те са предоставили данните си на посредници, сред които Атанас Георгиев, който от своя страна ги е предоставял на Петко Писков. В средата на месеца негово дружество е сключило договор с Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград за предоставяне на услуги, включително труд и работна заплата, изготвяне на документи и др. Същата фирма е предоставяла сходни услуги на Родопския драматичен театър в Смолян.

На установените 41 души са изготвени трудови договори с разградския театър, като те нямат отношение към дейността му или каквито и да било дейности в областта на изкуството. Касае се за хора, част от които работят в строителството, други - в общественото хранене, трети са безработни. В средата на септември от Театрално-музикалния и филхармоничен център, чийто директор е бил Левон Манукян, е подадена заявка до Министерството на културата за изплащане на допълнителни възнаграждения, включително на новоназначените 41 служители на театъра. В рамките на 3 дни - от 17 до 19 септември, на всеки от посочените новоназначени служители са преведени по сметки възнаграждения в размер на около 25 000 лева на човек или общо 937 889 лева.

Престъпната схема е включвала, след като парите пристигнат, те да бъдат теглени или от титулярите, или от Георгиев. В хода на разследването е установено, че част от хората са предали картите си на Атанас Георгиев, други пък са му носели лично изтеглените суми. На 26 септември двама от новоназначените служители на театъра се уговорили с Борис Чилов и Атанас Георгиев да се видят на бензиностанция до Пловдив, за да им предадат парите, дошли по техните сметки. На мястото на срещата обаче двамата били задържани от служители на областната дирекция на МВР, гр. Пловдив, съобщават от прокуратурата.

Разследването продължава

По случая е започнало разследване от отдел "Икономическа полиция". Извършено е претърсване на лекия автомобил на Атанас Георгиев, както и личен обиск на същия. Открити са и иззети множество предмети от значение по делото, включително списъци с назначени в театъра в Разград, както и други, назначени в Смолян. Иззети са и множество банкови карти на нови служители, с които той е боравил, както и голяма сума пари - около 125 000 лева.

От прокуратурата казват, че е установено още, че самият Георгиев е бил назначен фиктивно на работа в театъра в Смолян. На следващия ден разследващите са извършили претърсвания в Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград и в Родопския драматичен театър, иззели са счетоводни документи и множество компютърни системи. Извършено е претърсване и на адреса в Смолян, посочен като адрес на управление на дружеството на обвиняемия Петко Писков, обслужващо театрите. На същата дата той и Левон Манукян са били задържани и са им повдигнати обвинения. И към момента се извършват активни процесуално-следствени действия по случая.

Кой е Левон Манукян?

Роден е в Бургас на 19 юни 1981 г. Той е трето поколение музикант. Концертирал е като диригент в България, Гърция, Сърбия, Македония, Хърватия, Австрия, Армения, Германия, Полша, Чехия, Италия и Словакия.

Работи в екип с Юлия Манукян (сценарист и либретист), Иво Дуков (пиано), Христо Нейчев (китара), Даниел Желев (ударни), Соня Ковчезлиева (актриса) и Илиан Божков (актьор). Със своите проекти изнася концерти във всички градове на България. Аранжор и диригент на мюзикълите "Мулен руж", "Брилянтин" и "Мемфис". Лауреат е на множество конкурси в България и по света.

От юни месец 2024 г. той е директор на Театрално-музикален филхармоничен център в Разград.

Левон Манукян е един от най-иновативните диригенти в България. От съвсем млад експериментира със смесването на различни стилове и жанрове, а от 2011-а година, с поставянето на първия в света метъл-балет, превръща тази линия в основна посока. Още от 1998 започва миксиране на фолклорни инструменти (гайди, кавали, тамбури и фолклорно пеене) с класически хор и оркестър, което по-късно прераства в мащабни проекти. Със своето съвременно мислене, Левон Манукян търси различни начини да популяризира класическата музика, да покаже по достъпен начин музиката на ХХ и ХХI век, включително световната поп-, рок и метъл индустрия със симфонично звучене, хор и солисти.

Един от водещите моменти в неговата кариера е почти 10-годишното му участие във фестивала "Sound of the Ages", който събира в Античния театър на Пловдив едни от легендите на световните рок-метъл групи и изпълнители като Таря Турунен, Майк Терана, Fish от групата Merillion, Anathema, Asia, Paradise Lost, Devin Townsend Sons of Apolo. За своята 30-годишна кариера на сцената Левон Манукян реализира над 4500 концерта в цялата страна, също и в Гърция, Румъния, Сърбия, Македония, Хърватия, Полша, Чехия, Словакия, Германия, Италия, Швейцария, Армения.

През 2010 г. Левон Манукян създава и частен оркестър "Levon Manukyan Collegium musicum", с който да осъществява желанието си да експериментира в миксирането на симфонизъм, поп, рок и метъл.