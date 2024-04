Ето как може да повлияе слънчевото затъмнение на животните (ВИДЕО)

В крайна сметка няма ясен отговор за собствениците на домашни любимци, защото затъмненията се случват рядко. Изследователите планират да наблюдават реакциите на животните по време на априлското затъмнение, за да научат повече за това как то засяга животните.

„Няма много научни изследвания, направени по тази тема за животните и затъмненията, най-вече защото те не идват често“, каза главният ветеринарен директор на Американския киноложки клуб д-р Джери Клайн. ОЩЕ: Атракция в САЩ: Авиокомпания предлага "слънчево затъмнение от въздуха"

Въпреки че няма много информация, ветеринарните лекари и изследователите на животни имат някаква представа как затъмнението ще се отрази на кучета, котки и други.

„Повечето животни като цяло няма да бъдат засегнати от затъмнението, но собствениците на домашни любимци може да забележат кратки периоди на объркване“, каза д-р Кейти Кребс, ветеринарен лекар и професор във Факултета по ветеринарна медицина на Университета на Пенсилвания. ОЩЕ: Панда в кошница и змии, навити в торби: Хванаха контрабанда на животни в Банкок (СНИМКИ)

