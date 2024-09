Наистина ли виното и други видове алкохол помагат на храносмилането

Може би е добре да избягвате да пиете чаша червено вино по време на вечеря.

Съществува мит, че чаша червено вино преди хранене е полезно за храносмилането. Твърди се, че това е една от причините французите да са толкова стройни, въпреки че ядат много брашно.

Защо се смята, че алкохолът е полезен за храносмилането

След като попадне в стомаха, алкохолът дразни стените на органа. Поради това лигавиците започват да произвеждат повече храносмилателен сок. Някои хора смятат, че процесът е полезен: предполага се, че храната се смила по-бързо и хранителните вещества от нея се усвояват в по-голям обем.

Също така почитателите на изпиването на чаша алкохол преди хранене периодично се обръщат към едно малко британско проучване от 2019 г. В него учените забелязват, че червеното вино подобрява здравето на червата. Смята се, че то прави това благодарение на полифенолите, които имат антимикробни свойства и потенциално могат да имат благоприятен ефект върху чревната микрофлора на човека.

Как всъщност алкохолът влияе на храносмилането

Алкохолът може да спре храносмилателния процес, като лиши организма от жизненоважни витамини и минерали. Ако се злоупотребява с алкохола, това може да доведе до недостиг на основни вещества.

Излишният храносмилателен сок, чиято секреция се предизвиква от алкохола, всъщност не е полезен. Този процес може дори да предизвика неприятни симптоми, включително:

- киселини в стомаха,

- кисел вкус в устата,

- лош дъх,

- повтаряща се кашлица или хълцане,

- дрезгав глас,

- подуване на корема,

- гадене,

- диария.

С течение на времето дразненето на стомаха от алкохола може да доведе до гастрит - възпаление на лигавицата, както и до язви и кървене.

Алкохолът уврежда черния дроб. Хроничното пиене води до затлъстяване на органа. Това състояние прави черния дроб по-уязвим към опасно възпаление - алкохолен хепатит. Ако продължите да употребявате алкохол по-нататък, ще започне растеж на фиброзна тъкан. Поради това ще се наруши кръвоснабдяването на чернодробните клетки и те ще започнат да умират и да се заместват от белези. В резултат на това ще се появи цироза, която може да доведе до чернодробна недостатъчност.

Алкохолът засяга и панкреаса. Обикновено органът изпраща ензимите, необходими за обмяната на веществата, към тънките черва. Но алкохолът нарушава този процес: жлезата активира ензимите по-рано и ги освобождава в себе си. Тези вещества са вредни за органа. Ако пиете алкохол постоянно, нарушаването на процесите ще доведе до панкреатит - опасно възпаление. То се проявява с болка в горната част на корема, която може да премине към гърба, засилва се след хранене и е придружена от гадене или повръщане.

Историята на проучването за ползите от алкохола е следната: наистина има малък положителен ефект от червеното вино върху чревната микрофлора, но самите учени казват, че данните са ограничени. Например, в проучването са участвали само 916 жени. Количеството изпито вино е записано от самите участници, а не от специалисти. Това означава, че участничките биха могли да подценят или надценят обема. Освен това експериментът е проведен без плацебо контроли. Това означава, че всички участници са знаели, че пият, и никой не е получил „фиктивен“ продукт вместо алкохол. Авторите на статията отбелязват, че това е недостатък. Но вероятно е невъзможно да се проведе експеримент със златен стандарт.

Резултатите от изследването не могат да бъдат пренесени върху всички употребяващи редовно алкохол. По време на експериментите експертите се опитали да сравнят как работата на червата се влияе от различните напитки. И установили, че няма полза от сайдера, бирата, бялото вино и силните напитки. Единствено червеното вино има възможен положителен ефект.

За да се потвърдят резултатите от изследването, са необходими допълнителни експерименти. Но дори те да сочат ползите от червеното вино за здравето на червата, не е сигурно, че ползите ще надделеят над всички странични ефекти, които алкохолът има върху човешкото състояние.

Колко алкохол можете да пиете, без да навредите на здравето си

Експертите от Световната здравна организация твърдят, че изобщо не съществува безопасна доза алкохол. Рисковете от свързани с алкохола заболявания се увеличават след първата капка и колкото повече пиете, толкова по-големи стават.

За прекомерна консумация на алкохол можем да говорим, когато мъжът изпива повече от 5 порции алкохол на ден или 15 на седмица, а жената - 4 порции на ден или 8 на седмица.

За една порция се считат 14 грама чист алкохол. Това количество се съдържа в такива напитки:

350 ml бира с концентрация 5 %;

230 ml бира със сила 7 %;

150 ml вино с концентрация 12 %;

50 мл спиртни напитки или дестилирани спиртни напитки с 40% съдържание - бренди, джин, ром, текила, водка или уиски.

Как да намалите рисковете, ако все пак искате да пиете

Ако е трудно да се откажете напълно от алкохола, по-добре е да намалите консумацията му.

Можете да се съсредоточите върху препоръките на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). Те съветват мъжете да се ограничат до две порции алкохол на ден, а жените - до една.

Експертите съветват също така да разреждате алкохола с вода - така обемът на напитката ще се запази, но алкохолът в нея ще е по-малко. Или пък можете да се редувате да отпивате от коктейлна чаша и чаша с вода.