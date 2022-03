Неизвестно "извънземно" същество е открито в Сидни (ВИДЕО)

Мъж на име Хари Хейс тичал по улиците на Сидни, Австралия, когато се натъкнал на нещо, което самият той смята, че е извънземен организъм. Досега нито един учен не е успял да идентифицира създанието, съобщава NDTV.

Хейс излязъл да тича сутринта на 28 февруари в предградието Мариквил, когато почти стъпил върху нещо белезникаво и подобно на ембрион. „Интуицията ми подсказва, че това най-вероятно е някакъв ембрион, но като се има предвид, че наскоро ни нападна КОВИД, изправени сме пред заплахата от Трета световна война, а също и наводненията, това може да е извънземно“, заявил Хейс пред журналисти.

Предните дни Източното крайбрежие на Австралия било засегнато от силни порои и наводнения, но странното същество не е открито в зоната на наводненията.

Местен биолог е публикувал снимка на находката на Хейс в своя Twitter с молба учените да се опитат да я идентифицират. Но освен коментар, че това може да е „деформиран“ октопод, тя не е получила по-съществени отговори.

Hey world. What in the what IS this thing? I thought possum/glider embryo but I have no context or scale and none of my peers can agree. What is this? #mysteryblob https://t.co/86DAwrtQpD