Studio Grim: Най-иновативното студио за грим в България

Тук всеки грим е единствен по рода си и носи своята собствена история. Професионалистите не повтарят старите си идеи, за да може винаги да създават нещо индивидуално и любопитно, с което клиентите им да се чувстват специални.

В Studio Grim всички измерения на грима са покрити – ежедневен, вечерен, официален, сватбен, абитуриентски. Те са и едно от първите места, които въвеждат ламинирането на мигли и вежди като услуга. Но това, което ги отличава от останалите, е техният специален грим за кино и театър. Изработват перуки, бради, мустаци и други елементи, нужни за актьорското изкуство. За Хелоуин пък пресъздават маски, белези, рани, покриват татуировки и дори изграждат цялостни образи.

За възможно най-устойчиви резултати работят само с професионални марки като Ben Nye, Grimas, Kiomi, а ако някой продукт ви впечатли, можете да го закупите на място.

Благодарение на тези необикновени предложения Studio Grim си партнират с известни артисти, телевизии, списания, театри и други. Но въпреки това индивидуалните клиенти си остават главния приоритет на студиото – тук винаги са готови да консултират и съдействат по всички въпроси, свързани с красотата. Затова предлагат и обучителни курсове, в които както професионалисти, така и начинаещи могат да научат нови техники и умения.

ул. “Пирин” 56

088 655 4965

https://studio-grim.com/