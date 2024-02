Сутрешната физзарядка задължителна за работници в Казахстан (ВИДЕО)

Още: Казахстан удвои доставките на петрол по маршрути, заобикалящи Русия

Във видеото се вижда как хората, облечени с якета и шапки, са строени в няколко редици и чинно изпълняват серия от упражнения.

Физзарядката служи за подготовка на тялото ни към физическата активност през деня. За много хора сутрешните упражнения са някаква отживелица от училищните години, но всъщност ползите от тях са много.

In Kazakhstan, officials complained about the vice-governor of the region, who requires them to get up early in the morning for exercises pic.twitter.com/jv5UCYUEJd