Истинска археологическа сензация, недокосната през вековете, откриха в Несебър

Буквално погребана история под краката ни. Покрай строителните дейности по новия довеждащ водопровод днес археолозите попаднаха на няколко антични елински гроба. Това обяви във Facebook общественикът, както и спортен и културен деец Кръстьо Пеев, който уточнява, че находката е в района пред голям хотел в Несебър.

"Най-вълнуващата новина е, че един от гробовете се оказва запечатан и вероятно не е бил ограбван през вековете. Това означава, че пред учените може да се разкрие истинска археологическа сензация. В подобни гробници често се откриват златни накити, съдове, монети, оръжия и безценни свидетелства за живота на хората, живели тук преди повече от две хилядолетия", коментира той.

В момента на място работят археолози, като се очаква да пристигнат и специалисти от София.

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"Всички с нетърпение очакваме какви тайни ще ни разкрие земята под нас. Това е поредното напомняне на какво необикновено място живеем. Под улиците, по които минаваме всеки ден, под сградите, покрай които се разхождаме, под пластовете на съвременния град, лежи история с хилядолетна дълбочина", пише още Пеев.

По думите му Несебър е място, където понякога е достатъчно да копнеш метър под земята, за да се срещнеш лице в лице с миналото. "Магически град. Град на хилядолетията", завършва той.

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