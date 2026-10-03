В реалния свят: Хотел, вдъхновен от Minecraft, отваря врати край Лондон (СНИМКИ)

Популярната видеоигра Minecraft вече няма да бъде само дигитално пространство, а място, където феновете ще могат да отседнат наистина. През 2027 г. в Обединеното кралство предстои да отвори врати нов хотел, посветен на най-продаваната игра на всички времена. Той ще разполага с 69 тематични стаи – 20 от по-висок клас и 49 стандартни, и ще бъде част от изцяло нова зона в увеселителния парк „Chessington World of Adventures“.

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Свят от блокове и пиксели в реалния свят

Създателите на проекта са помислили за всеки детайл, за да пренесат емблематичните биоми, същества и цветове от играта във физическия свят.

Фоайето ще посреща гостите с дървета и животни с характерните кубични форми от оувърворлда (Overworld). Асансьорите ще пресъздават порталите към „Nether“ (Долния свят). Коридорите ще бъдат проектирани така, че да напомнят на минни шахти.

На разположение на посетителите ще бъдат още потапящ ресторант и бар за отвари, както и множество интерактивни елементи. В съседния тематичен парк „Minecraft World“ феновете ще могат да изпробват и първото в света влакче на ужасите, вдъхновено от играта – „Escape the Nether“, което ще съчетава закрити и открити участъци, семейни атракции и тематични магазини.

„Помислихме за всеки детайл – от мащаба на блоковете до това как да пренесем съществата в реалния свят. Целта ни е да създадем автентично преживяване и да дадем възможност на посетителите да се докоснат до играта по напълно нов начин“, споделя Филип Кийтли Томс, творчески директор в Mojang Studios.

Get ready for an IRL adventure! The world’s first Minecraft rollercoaster, Escape the Nether, is coming to Minecraft World along with the very first Minecraft hotel!



Experience it for yourself in 2027 at Chessington World of Adventures Resort! pic.twitter.com/hESSL3U5FL — Minecraft (@Minecraft) September 26, 2026

Гейминг туризмът завладява света

Появата на хотела в Обединеното кралство идва на фона на огромен бум на пътуванията с гейминг тематика, които отдавна надхвърлят рамките на традиционните изложения и увеселителни паркове.

В Япония например веригата MIMARU предлага стаи с мотиви от „Покемон“ в десет хотела в Токио, Киото и Осака. Наскоро концепцията се разшири с откриването на уникален хотел във формата на „Поке-топка“ в Хокайдо, разположен край езеро като част от партньорство с приложението Pokémon Sleep. По-близо до България, испанският „Magic World Resort“ пък залага на специализиран хотел с гейминг стаи, VR и AR зони, както и музей на видеоигрите.